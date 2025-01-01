文档部分
MQL5参考标准程序库指标基准类CCloseBuffer 

CCloseBuffer 类用于简便地访问历史柱线的收盘价。

CCloseBuffer 类可供访问历史柱线的收盘价。

声明

   class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer

标称库文件

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CCloseBuffer

类方法

数据更新方法

 

virtual Refresh

更新缓存区

virtual RefreshCurrent

更新当前值

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

方法继承自类 CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod