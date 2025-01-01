CCloseBuffer
CCloseBuffer 类用于简便地访问历史柱线的收盘价。
描述
声明
class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer
标称库文件
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
继承体系
CCloseBuffer
类方法
数据更新方法
virtual Refresh
更新缓存区
virtual RefreshCurrent
更新当前值
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
方法继承自类 CDoubleBuffer