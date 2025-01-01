DokümantasyonBölümler
Gösterge Özellikleri ve Karşılık Gelen Fonksiyonlar Arasındaki Bağlantı

Her özel gösterge belli sayıda özelliğe sahiptir, bunlardan bazıları zorunludur ve her zaman açıklamanın başında konumlandırılırlar. Bunlar şu özellikleridir:

  • göstergenin çizileceği pencerenin belirtilmesi – indicator_separate_window veya indicator_chart_window;
  • gösterge tamponlarının sayısı – indicator_buffers;
  • gösterge grafiklerinin sayısı – indicator_plots.

Bir de, hem önişlemci direktifleri, hem de özel göstergelerin oluşturulması için tasarlanmış fonksiyonları kullanarak ayarlanabilen özellikler mevcuttur. Bu özellikler ve karşılık gelen fonksiyonlar aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.

Gösterge alt-penceresi için direktifler

IndicatorSet...() tipi fonksiyonlar

Ayarlanmış alt-pencere özelliğinin açıklaması

indicator_height

IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight)

Alt-pencere yüksekliğinin sabit değeri

indicator_minimum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)

Dikey eksenin minimal değeri

indicator_maximum

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)

Dikey eksenin maksimal değeri

indicator_levelN

IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)

N seviyesi için dikey eksen değeri

önişlemci direktifi yok

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)

Görüntülenen seviyenin ismi

indicator_levelcolor

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)

N seviyesinin rengi

indicator_levelwidth

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)

N seviyesinin kalınlığı

indicator_levelstyle

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)

N seviyesinin çizgi stili

Çizim özellikleri için direktifler

PlotIndexSet...() tipi fonksiyonlar

Ayarlanan bir grafik özelliğinin açıklaması

indicator_labelN

PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)

N numaralı grafiğin kısa ismi. Veri Penceresinde ve - fare ile üzerine gelindiğinde - açılır araç-ipucu kutusu içinde görüntülenir

indicator_colorN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)

N numaralı grafiğin çizgi rengi

indicator_styleN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)

N numaralı grafiğin çizgi stili

indicator_typeN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)

N numaralı grafiğin çizgi tipi

indicator_widthN

PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)

N numaralı grafiğin çizgi kalınlığı

Genel gösterge özellikleri

IndicatorSet...() tipi fonksiyonlar

Açıklama

önişlemci direktifi yok

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)

Gösterge için, gösterge listesinde görüntülenecek uygun bir kısa isim ayarlar (Ctrl+I tuşlarına basıldığında terminalde açılır).

önişlemci direktifi yok

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)

Gösterge değerleri için görüntülenecek kesinliği ayarlar - ondalık hane sayısı

önişlemci direktifi yok

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)

Gösterge penceresindeki seviye sayısını ayarlar

indicator_applied_price

Fonksiyon yoktur, özellik sadece önişlemci direktifi ile ayarlanabilir.

Gösterge hesabı için varsayılan fiyat tipi kullanılır. Sadece gerekli olduğunda; OnCalculate() çağrısının birinci tipi kullanılıyorsa belirtilir.

Bu özellik aynı zamanda göstergenin özellikler iletişim kutusunun "Veriler" sekmesinde de ayarlanabilir - "Uygula".

Ayrıca not edilmelidir ki, seviyelerin numaralandırılması, önişlemci içinde bir ile başlarken, aynı özelliklerin fonksiyonlarla kullanılması durumunda sıfır ile başlar; belirtilen değer, #property için belirtilenden 1 eksiktir.

Karşılık gelen bir fonksiyonun bulunmadığı birkaç direktif bulunmaktadır:

Direktif

Açıklama

indicator_chart_window

Gösterge ana çizelge penceresinde görüntülenir

indicator_separate_window

Gösterge ayrı bir alt-pencerede görüntülenir

indicator_buffers

Gereken gösterge tamponlarının sayısı

indicator_plots

Göstergedeki grafiklerin sayısı