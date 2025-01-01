- Örneklerle Gösterge Stilleri
- Gösterge Özellikleri ve Fonksiyonlar Arasındaki Bağlantı
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Gösterge Özellikleri ve Karşılık Gelen Fonksiyonlar Arasındaki Bağlantı
Her özel gösterge belli sayıda özelliğe sahiptir, bunlardan bazıları zorunludur ve her zaman açıklamanın başında konumlandırılırlar. Bunlar şu özellikleridir:
- göstergenin çizileceği pencerenin belirtilmesi – indicator_separate_window veya indicator_chart_window;
- gösterge tamponlarının sayısı – indicator_buffers;
- gösterge grafiklerinin sayısı – indicator_plots.
Bir de, hem önişlemci direktifleri, hem de özel göstergelerin oluşturulması için tasarlanmış fonksiyonları kullanarak ayarlanabilen özellikler mevcuttur. Bu özellikler ve karşılık gelen fonksiyonlar aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.
|
Gösterge alt-penceresi için direktifler
|
IndicatorSet...() tipi fonksiyonlar
|
Ayarlanmış alt-pencere özelliğinin açıklaması
|
indicator_height
|
Alt-pencere yüksekliğinin sabit değeri
|
indicator_minimum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue)
|
Dikey eksenin minimal değeri
|
indicator_maximum
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue)
|
Dikey eksenin maksimal değeri
|
indicator_levelN
|
IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue)
|
N seviyesi için dikey eksen değeri
|
önişlemci direktifi yok
|
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName)
|
Görüntülenen seviyenin ismi
|
indicator_levelcolor
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor)
|
N seviyesinin rengi
|
indicator_levelwidth
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth)
|
N seviyesinin kalınlığı
|
indicator_levelstyle
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle)
|
N seviyesinin çizgi stili
|
Çizim özellikleri için direktifler
|
PlotIndexSet...() tipi fonksiyonlar
|
Ayarlanan bir grafik özelliğinin açıklaması
|
indicator_labelN
|
PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel)
|
N numaralı grafiğin kısa ismi. Veri Penceresinde ve - fare ile üzerine gelindiğinde - açılır araç-ipucu kutusu içinde görüntülenir
|
indicator_colorN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor)
|
N numaralı grafiğin çizgi rengi
|
indicator_styleN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType)
|
N numaralı grafiğin çizgi stili
|
indicator_typeN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType)
|
N numaralı grafiğin çizgi tipi
|
indicator_widthN
|
PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth)
|
N numaralı grafiğin çizgi kalınlığı
|
Genel gösterge özellikleri
|
IndicatorSet...() tipi fonksiyonlar
|
Açıklama
|
önişlemci direktifi yok
|
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName)
|
Gösterge için, gösterge listesinde görüntülenecek uygun bir kısa isim ayarlar (Ctrl+I tuşlarına basıldığında terminalde açılır).
|
önişlemci direktifi yok
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits)
|
Gösterge değerleri için görüntülenecek kesinliği ayarlar - ondalık hane sayısı
|
önişlemci direktifi yok
|
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels)
|
Gösterge penceresindeki seviye sayısını ayarlar
|
indicator_applied_price
|
Fonksiyon yoktur, özellik sadece önişlemci direktifi ile ayarlanabilir.
|
Gösterge hesabı için varsayılan fiyat tipi kullanılır. Sadece gerekli olduğunda; OnCalculate() çağrısının birinci tipi kullanılıyorsa belirtilir.
Bu özellik aynı zamanda göstergenin özellikler iletişim kutusunun "Veriler" sekmesinde de ayarlanabilir - "Uygula".
Ayrıca not edilmelidir ki, seviyelerin numaralandırılması, önişlemci içinde bir ile başlarken, aynı özelliklerin fonksiyonlarla kullanılması durumunda sıfır ile başlar; belirtilen değer, #property için belirtilenden 1 eksiktir.
Karşılık gelen bir fonksiyonun bulunmadığı birkaç direktif bulunmaktadır:
|
Direktif
|
Açıklama
|
indicator_chart_window
|
Gösterge ana çizelge penceresinde görüntülenir
|
indicator_separate_window
|
Gösterge ayrı bir alt-pencerede görüntülenir
|
indicator_buffers
|
Gereken gösterge tamponlarının sayısı
|
indicator_plots
|
Göstergedeki grafiklerin sayısı