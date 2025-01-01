Gösterge Özellikleri ve Karşılık Gelen Fonksiyonlar Arasındaki Bağlantı

Her özel gösterge belli sayıda özelliğe sahiptir, bunlardan bazıları zorunludur ve her zaman açıklamanın başında konumlandırılırlar. Bunlar şu özellikleridir:

göstergenin çizileceği pencerenin belirtilmesi – indicator_separate_window veya indicator_chart_window;

gösterge tamponlarının sayısı – indicator_buffers;

gösterge grafiklerinin sayısı – indicator_plots.

Bir de, hem önişlemci direktifleri, hem de özel göstergelerin oluşturulması için tasarlanmış fonksiyonları kullanarak ayarlanabilen özellikler mevcuttur. Bu özellikler ve karşılık gelen fonksiyonlar aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.

Gösterge alt-penceresi için direktifler IndicatorSet...() tipi fonksiyonlar Ayarlanmış alt-pencere özelliğinin açıklaması indicator_height IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight) Alt-pencere yüksekliğinin sabit değeri indicator_minimum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue) Dikey eksenin minimal değeri indicator_maximum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue) Dikey eksenin maksimal değeri indicator_levelN IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue) N seviyesi için dikey eksen değeri önişlemci direktifi yok IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName) Görüntülenen seviyenin ismi indicator_levelcolor IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor) N seviyesinin rengi indicator_levelwidth IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth) N seviyesinin kalınlığı indicator_levelstyle IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle) N seviyesinin çizgi stili Çizim özellikleri için direktifler PlotIndexSet...() tipi fonksiyonlar Ayarlanan bir grafik özelliğinin açıklaması indicator_labelN PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel) N numaralı grafiğin kısa ismi. Veri Penceresinde ve - fare ile üzerine gelindiğinde - açılır araç-ipucu kutusu içinde görüntülenir indicator_colorN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor) N numaralı grafiğin çizgi rengi indicator_styleN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType) N numaralı grafiğin çizgi stili indicator_typeN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType) N numaralı grafiğin çizgi tipi indicator_widthN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth) N numaralı grafiğin çizgi kalınlığı Genel gösterge özellikleri IndicatorSet...() tipi fonksiyonlar Açıklama önişlemci direktifi yok IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName) Gösterge için, gösterge listesinde görüntülenecek uygun bir kısa isim ayarlar (Ctrl+I tuşlarına basıldığında terminalde açılır). önişlemci direktifi yok IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits) Gösterge değerleri için görüntülenecek kesinliği ayarlar - ondalık hane sayısı önişlemci direktifi yok IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels) Gösterge penceresindeki seviye sayısını ayarlar indicator_applied_price Fonksiyon yoktur, özellik sadece önişlemci direktifi ile ayarlanabilir. Gösterge hesabı için varsayılan fiyat tipi kullanılır. Sadece gerekli olduğunda; OnCalculate() çağrısının birinci tipi kullanılıyorsa belirtilir. Bu özellik aynı zamanda göstergenin özellikler iletişim kutusunun "Veriler" sekmesinde de ayarlanabilir - "Uygula".

Ayrıca not edilmelidir ki, seviyelerin numaralandırılması, önişlemci içinde bir ile başlarken, aynı özelliklerin fonksiyonlarla kullanılması durumunda sıfır ile başlar; belirtilen değer, #property için belirtilenden 1 eksiktir.

Karşılık gelen bir fonksiyonun bulunmadığı birkaç direktif bulunmaktadır: