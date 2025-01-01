- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayToFP8
将float或double类型数组复制到给定格式的uchar类型的数组中。
|
bool ArrayToFP8(
double类型的重载
|
bool ArrayToFP8(
参数
dst_array[]
[out] 接收器数组或uchar类型。
src_array[]
[in] float或double类型的源数组。
fmt
[in] 来自ENUM_FLOAT8_FORMAT枚举的复制格式。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。
注意
所有类型的FP8格式均在ENUM_FLOAT8_FORMAT枚举中定义，在MQL5中仅用于ONNX模型的操作。
该函数将float或double类型的输入参数转换为FP8类型之一。然后，这些输入参数将在OnnxRun函数中使用。
FP8（8位浮点）是用于表示浮点数的数据类型之一。在FP8中，每个数字由8个数据位表示，通常分为三个部分：符号、指数和尾数。这种格式提供了准确性和存储效率之间的平衡，使其对于需要内存和计算效率的应用程序具有吸引力。
通过采用紧凑型数字表示法，FP8减少了内存需求并加速了计算。此外，FP8可用于实现算术计算和信号处理等低级操作。
示例：函数来自文章使用float16和float8格式的ONNX模型
