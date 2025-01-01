- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayToFP8
Permite copiar un array de tipo float o double en un array de tipo uchar con el formato establecido.
|
bool ArrayToFP8(
Sobrecarga para el tipo double
|
bool ArrayToFP8(
Parámetros
dst_array[]
[out] Array receptor de tipo uchar.
src_array[]
[in] Array fuente de tipo float o double.
fmt
[in] Formato de copiado de la enumeración ENUM_FLOAT8_FORMAT.
Valor retornado
Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.
Observación
Todos los tipos de formato FP8 se definen en la enumeración ENUM_FLOAT8_FORMAT y se usan en MQL5 sola y exclusivamente para trabajar con modelos ONNX.
La función se utiliza para convertir parámetros de entrada de tipo float o double a uno de los tipos FP8. Estos parámetros de entrada se utilizan en la función OnnxRun.
El formato FP8 (coma flotante de 8 bits) es uno de los tipos de datos usados para representar números en coma flotante. En FP8, cada número se representa con 8 bits de datos, que suelen dividirse en tres componentes: signo, exponente y mantisa. Este formato ofrece un compromiso entre precisión y eficiencia de almacenamiento, lo cual lo hace atractivo para su uso en aplicaciones en las que es necesario ahorrar memoria y recursos computacionales.
Con su representación compacta de los números, el FP8 puede reducir los requisitos de memoria y acelerar los cálculos. Además, el FP8 puede ser útil para implementar operaciones de bajo nivel, como cálculos aritméticos y procesamiento de señales.
Ejemplo: función del artículo Trabajamos con modelos ONNX en formatos float16 y float8
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ver también