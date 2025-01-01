- ONNX Desteği
- Model Dönüştürme
- Otomatik Veri Türü Dönüştürme
- Model Oluşturma
- Model Çalıştırma
- Strateji Sınayıcıda Çalıştırma
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Veri Yapıları
OnnxRun
ONNX modelini çalıştırır.
|
bool OnnxRun(
Parametreler
onnx_handle
[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.
flags
[in] Çalışma modunu tanımlayan ENUM_ONNX_FLAGS numaralandırmasından bayraklar: ONNX_DEBUG_LOGS ve ONNX_NO_CONVERSION.
...
[in] [out] Model girdileri ve çıktıları.
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.
ENUM_ONNX_FLAGS
|
Kimlik
|
Açıklama
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
Hata ayıklama günlüklerini yazdırır
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
Otomatik dönüştürmeyi devre dışı bırakır, kullanıcı verilerini olduğu gibi kullanır
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Common\Files klasöründen model dosyası yükler; değer, FILE_COMMON bayrağına eşittir
Örnek:
|
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // modelin çıktı şekli
