ArrayToFP8

Copia un array di tipo float o double in un array di tipo uchar con il formato specificato.

bool ArrayToFP8(

const uchar& dst_array[],

const float& src_array[],

ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt

);

Overloading (sovraccarico) per il tipo double

bool ArrayToFP8(

const uchar& dst_array[],

const double& src_array[],

ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt

);

Parametri

dst_array[]

[out] Array ricevitore di tipo uchar.

src_array[]

[in] Array sorgente di tipo float o double.

fmt

[in] Copia del formato dall'enumerazione ENUM_FLOAT8_FORMAT.

Valore Restituito

Restituisce true in caso di esito positivo altrimenti false.

Note

Tutti i tipi di formati FP8 sono definiti nell'enumerazione ENUM_FLOAT8_FORMAT e sono utilizzati in MQL5 solo per operazioni con modelli ONNX.

La funzione converte i parametri in ingresso di tipo float o double in uno dei tipi FP8. Questi parametri di input sono poi utilizzati nella funzione OnnxRun.

FP8 (8-bit floating point) è uno dei tipi di dati utilizzati per rappresentare i numeri in virgola mobile. In FP8, ogni numero è rappresentato da 8 bit di dati, tipicamente divisi in tre componenti: segno, esponente e mantissa. Questo formato offre un equilibrio tra precisione ed efficienza di archiviazione, rendendolo attraente per le applicazioni che richiedono memoria ed efficienza computazionale.

Con l'impiego della rappresentazione numerica compatta, FP8 riduce i requisiti di memoria e accelera i calcoli. Inoltre, FP8 può essere utile per l'implementazione di operazioni di basso livello come i calcoli aritmetici e l'elaborazione del segnale.

Esempio: funzione dall'articolo Lavorare con i modelli ONNX nei formati float16 e float8

//+------------------------------------------------------------------+

//| RunCastFloat8Float |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RunCastFloat8ToFloat(long model_handle,const ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt)

{

PrintFormat("TEST: %s(%s)",__FUNCTION__,EnumToString(fmt));

//---

float test_data[15] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};

uchar data_float8[15] = {};

if(!ArrayToFP8(data_float8,test_data,fmt))

{

Print("error in ArrayToFP8. error code=",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

U<uchar> input_float8_values[3*5];

U<float> output_float_values[3*5];

float test_data_float[];

//--- convert float8 to float

if(!ArrayFromFP8(test_data_float,data_float8,fmt))

{

Print("error in ArrayFromFP8. error code=",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

for(uint i=0; i<data_float8.Size(); i++)

{

input_float8_values[i].value=data_float8[i];

PrintFormat("%d input value =%f Hex float8 = %s ushort value=%d",i,test_data_float[i],ArrayToHexString(input_float8_values[i].uc),input_float8_values[i].value);

}

Print("ONNX input array: ",ArrayToString(input_float8_values));

//--- execute model (convert float8 to float using ONNX)

if(!OnnxRun(model_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_float8_values,output_float_values))

{

PrintFormat("error in OnnxRun. error code=%d",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

Print("ONNX output array: ",ArrayToString(output_float_values));

//--- calculate error (compare ONNX and ArrayFromFP8 results)

double sum_error=0.0;

for(uint i=0; i<test_data.Size(); i++)

{

double delta=test_data_float[i]-(double)output_float_values[i].value;

sum_error+=MathAbs(delta);

PrintFormat("%d output float %f = %s difference=%f",i,output_float_values[i].value,ArrayToHexString(output_float_values[i].uc),delta);

}

//---

PrintFormat("%s(%s): sum_error=%f

",__FUNCTION__,EnumToString(fmt),sum_error);

return(true);

}

