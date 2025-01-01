- ArrayBsearch
Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type uchar avec le format donné.
bool ArrayToFP8(
Surcharge pour le type "double"
bool ArrayToFP8(
Paramètres
dst_array[]
[out] Tableau destination de type uchar.
src_array[]
[in] Tableau source de type float ou double.
fmt
[in] Copie du format à partir de l'énumération ENUM_FLOAT8_FORMAT.
Valeur de Retour
Renvoie true en cas de succès ou false sinon.
Note
Tous les types de format FP8 sont définis dans l'énumération ENUM_FLOAT8_FORMAT et sont utilisés dans MQL5 uniquement pour les opérations avec des <li4 >modèles ONNX.
La fonction convertit les paramètres d'entrée de type float ou double en un des types FP8. Ces paramètres d'entrée sont ensuite utilisés dans la fonction OnnxRun.
FP8 (virgule flottante 8 bits) est l'un des types de données utilisés pour représenter les nombres à virgule flottante. Dans FP8, chaque nombre est représenté par 8 bits de données, généralement divisés en 3 composants : signe, exposant et mantisse. Ce format offre un équilibre entre précision et efficacité de stockage, ce qui le rend attrayant pour les applications nécessitant de la mémoire et de l'efficacité informatique.
En utilisant une représentation compacte des nombres, FP8 réduit les besoins en mémoire et accélère les calculs. De plus, FP8 peut être utile pour mettre en uvre des opérations de bas niveau telles que des calculs arithmétiques et le traitement du signal.
Exemple : fonction issue de l'article Travailler avec des modèles ONNX aux formats float16 et float8
