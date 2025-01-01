- ArrayBsearch
ArrayToFP8
float 또는 double 유형의 배열을 지정된 형식으로 uchar 유형의 배열로 복사합니다.
bool ArrayToFP8(
double 유형에 대한 오버로딩
bool ArrayToFP8(
매개 변수
dst_array[]
[out] uchar 유형의 수신 배열.
src_array[]
[in] float 또는 double 유형의 소스 배열.
fmt
[in] ENUM_FLOAT8_FORMAT 열거에서 형식을 복사.
반환값
성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환.
참조
모든 종류의 FP8 형식은 ENUM_FLOAT8_FORMAT 열거에 정의되어 있으며 MQL5에서 ONNX 모델과의 작업에만 사용됩니다.
이 함수는 float 또는 double 유형의 입력 매개변수를 FP8 유형 중 하나로 변환합니다. 이러한 입력 매개변수는 OnnxRun 함수에서 사용됩니다.
FP8(8비트 부동 소수점)은 부동 소수점 자리를 나타내는 데 사용되는 데이터 유형 중 하나입니다. FP8에서 각 숫자는 8개의 데이터 비트로 표시되며 일반적으로 부호, 지수 및 가수의 세 가지 구성 요소로 나뉩니다. 이 형식은 정확성과 저장 효율성 사이의 균형을 제공하므로 메모리 용량과 계산 효율성이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
FP8은 간결한 숫자 표현을 사용하여 메모리의 양을 줄이고 계산을 가속화합니다. 또한 FP8은 산술 계산 및 신호 처리와 같은 로 레벨의 작업을 구현하는 데 유용할 수 있습니다.
예: 다음 기사의 함수 float16 및 float8 형식으로 ONNX 모델 작업
//+------------------------------------------------------------------+
