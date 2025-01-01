Veri Yapıları

ONNX modelleriyle çalışmak için aşağıdaki veri yapıları kullanılır:

Yapı, ONNX modelinin girdi veya çıktı parametresinin türünü tanımlar.

struct OnnxTypeInfo

{

ENUM_ONNX_TYPE type; // parametre türü

OnnxTensorTypeInfo tensor; // tensör tanımı

OnnxMapTypeInfo map; // harita tanımı

OnnxSequenceTypeInfo sequence; // sekans tanımı

};

Girdi olarak yalnızca tensör (ONNX_TYPE_TENSOR) kullanılabilir. Bu durumda, yalnızca OnnxTypeInfo::tensor alanı değerlerle doldurulur, diğer alanlar (harita ve sekans) tanımlanmaz.

Üç OnnxTypeInfo türünden (ONNX_TYPE_TENSOR, ONNX_TYPE_MAP veya ONNX_TYPE_SEQUENCE) yalnızca biri girdi olarak kullanılabilir. Türe bağlı olarak ilgili altyapı (OnnxTypeInfo::tensor, OnnxTypeInfo::map veya OnnxTypeInfo::sequence) doldurulur.

OnnxTensorTypeInfo

Yapı, ONNX modelinin girdi veya çıktı parametresindeki tensörü tanımlar.

struct OnnxTensorTypeInfo

{

const ENUM_ONNX_DATA_TYPE data_type; // tensördeki veri türü

const long dimensions[]; // tensördeki eleman sayısı

};

Yapı, ONNX modelinin çıktı parametresinde elde edilen haritayı tanımlar.

struct OnnxMapTypeInfo

{

const ENUM_ONNX_DATA_TYPE key_type; // anahtar türü

const OnnxTypeInfo& value_type; // değer türü

};

Yapı, ONNX modelinin çıktı parametresinde elde edilen sekansı tanımlar.

struct OnnxSequenceTypeInfo

{

const OnnxTypeInfo& value_type; // sekanstaki veri türü

};

ENUM_ONNX_TYPE numaralandırması, model parametresinin türünü tanımlar.

Kimlik Açıklama ONNX_TYPE_UNKNOWN Bilinmeyen ONNX_TYPE_TENSOR Tensör ONNX_TYPE_SEQUENCE Sekans ONNX_TYPE_MAP Harita ONNX_TYPE_OPAQUE Soyut (opak) ONNX_TYPE_SPARSETENSOR Seyrek tensör

ENUM_ONNX_DATA_TYPE numaralandırması, kullanılan veri türünü tanımlar.

Kimlik Açıklama ONNX_DATA_TYPE_UNDEFINED Tanımsız ONNX_DATA_TYPE_FLOAT float ONNX_DATA_TYPE_INT8 8-bit int ONNX_DATA_TYPE_UINT16 16-bit uint ONNX_DATA_TYPE_INT16 16-bit int ONNX_DATA_TYPE_INT32 32-bit int ONNX_DATA_TYPE_INT64 64-bit int ONNX_DATA_TYPE_STRING string ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 16-bit float ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE double ONNX_DATA_TYPE_UINT32 32-bit uint ONNX_DATA_TYPE_UINT64 64-bit uint ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 64-bit complex ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 128-bit complex ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16 16-bit bfloat (Brain Floating Point)

ENUM_ONNX_FLAGS numaralandırması, modelin çalışma modunu tanımlar.

Kimlik Açıklama ONNX_DEBUG_LOGS Hata ayıklama günlüklerini yazdırır ONNX_NO_CONVERSION Otomatik dönüştürmeyi devre dışı bırakır, kullanıcı verilerini olduğu gibi kullanır ONNX_COMMON_FOLDER Common\Files klasöründen model dosyası yükler; değer, FILE_COMMON bayrağına eşittir

ONNX modelleriyle çalışırken dizi dönüştürme

Makine öğrenimi görevleri her zaman daha yüksek hesaplama doğruluğu gerektirmez. Hesaplamaları hızlandırmak için bazı modeller Float16 ve hatta Float8 gibi daha düşük hassasiyetli veri türleri kullanır. Kullanıcıların ilgili verileri modellere girebilmelerini sağlamak için MQL5, standart MQL5 türlerini özel FP16 ve FP8 türlerine dönüştüren dört özel fonksiyon sağlar.

Fonksiyon Eylem ArrayToFP16 float veya double türündeki bir diziyi istenilen formatta ushort türünde bir diziye kopyalar ArrayToFP8 float veya double türündeki bir diziyi istenilen formatta uchar türünde bir diziye kopyalar ArrayFromFP16 ushort türündeki bir diziyi istenilen formatta float veya double türünde bir diziye kopyalar ArrayFromFP8 uchar türündeki bir diziyi istenilen formatta float veya double türünde bir diziye kopyalar

Bu dizi dönüştürme fonksiyonları aşağıdaki numaralandırmalarda belirtilen özel formatları kullanır.

ENUM_FLOAT16_FORMAT numaralandırması iki FP16 format türü tanımlar.

Kimlik Açıklama FLOAT_FP16 Half olarak da bilinen standart 16 bit format FLOAT_BFP16 Özel brain float point formatı

Bu formatların her birinin avantajları ve sınırlamaları vardır. FLOAT16 daha yüksek doğruluk sağlar ancak daha fazla depolama ve hesaplama kaynağı gerektirir. BFLOAT16 ise veri işlemede daha yüksek performans ve verimlilik sağlar, ancak daha az doğruluk sergileyebilir.

ENUM_FLOAT8_FORMAT numaralandırması dört FP8 format türü tanımlar.

FP8 (8-bit floating point), ondalıklı sayıları temsil etmek için kullanılan veri türlerinden biridir. FP8'de her sayı 8 veri biti ile temsil edilir ve tipik olarak üç bileşene ayrılır: işaret, üs ve mantis. Bu format, doğruluk ve depolama verimliliği arasında bir denge sunarak bellek ve hesaplama verimliliği gerektiren uygulamalar için ideal hale gelir.

Kimlik Açıklama FLOAT_FP8_E4M3FN 8 bit ondalıklı sayı, üs için 4 bit ve mantis için 3 bit. Genellikle katsayı olarak kullanılır. FLOAT_FP8_E4M3FNUZ 8 bit ondalıklı sayı, üs için 4 bit ve mantis için 3 bit. NaN'ı destekler, negatif sıfır ve Inf'i desteklemez. Genellikle katsayı olarak kullanılır. FLOAT_FP8_E5M2FN 8 bit ondalıklı sayı, üs için 5 bit ve mantis için 2 bit. NaN ve Inf'i destekler. Genellikle gradyanlar için kullanılır. FLOAT_FP8_E5M2FNUZ 8 bit ondalıklı sayı, üs için 5 bit ve mantis için 2 bit. NaN'ı destekler, negatif sıfır ve Inf'i desteklemez. Genellikle gradyanlar için kullanılır.

FP8'in en önemli avantajlarından biri, büyük veri kümelerini işlemedeki verimliliğidir. FP8, kompakt sayı temsili kullanarak bellek gereksinimlerini azaltır ve hesaplamaları hızlandırır. Bu, özellikle genellikle büyük veri kümelerini işleyen makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamalarında önemlidir.