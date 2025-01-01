Yeni makale MQL5.community kanallarını ve grup sohbetlerini kullanın yayınlandı: MQL5.com web sitesi dünyanın her yerinden yatırımcıları bir araya getirir. Kullanıcılar makaleler yayınlar, ücretsiz kodlar paylaşır, Mağazada ürünler satar, Freelance siparişleri gerçekleştirir ve ticaret sinyallerini
Yeni makale MQL5.community'de Yeni Makale Yayınlama Sistemi yayınlandı: MQL5.community'de size yeni bir makale yayınlama sistemi sunuyoruz. Yeni sistemde tüm makale yazım sürecini birkaç aşamaya ayırarak anlaşılır ve net hale getirmeye çalıştık. Her adımda, size makale yazma deneyiminin ana fikri
Yeni makale Linux'te MetaTrader 5 yayınlandı: Bu makalede, MetaTrader 5'i popüler Linux sürümleri olan Ubuntu ve Debian'a kolay bir şekilde nasıl kurabileceğinizi göstereceğiz. Bu sistemler yalnızca sunucularda değil, aynı zamanda yatırımcılar tarafından kişisel bilgisayarlarda da yaygın olarak
Yeni makale Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur? yayınlandı: Sinyaller hizmeti, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 ile sosyal alım satımı tanıtmaktadır. Hizmet, alım satım platformuna entegre edilmiştir ve herkesin profesyonel yatırımcıların alım satım işlemlerini kolaylıkla kopyalamasına olanak
JBrainTrend1Stop : Fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile BrainTrend1 ticaret sisteminin verilerine göre Stop Loss seviye çizgileri oluşturan bir gösterge. Author: Nikolay Kositsin
JBrainTrendSig1 : Fiyat zaman serilerinin ön ortalamasını alan popüler BrainTrend1 ticaret sisteminden bir sinyal göstergesi. Author: Nikolay Kositsin
MultiTester : Tester'da çoklu çalıştırma/optimizasyon. Author: fxsaber
JBrainTrend1 : Popüler ticaret sistemi BrainTrend1'in fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile trend göstergesi. Author: Nikolay Kositsin
ColorXWPR : Larry Williams'ın Percent Range göstergesinin geliştirilmiş versiyonu. Author: Nikolay Kositsin
XR-squared : XR-Squared göstergesi, piyasada bir trend olup olmadığını belirlemek için doğrusal regresyon kullanır. Author: Nikolay Kositsin
"Algoritmik Ticaret için MQL5’te Sinir Ağları" kitabından örnekler : "Algoritmik Ticaret için MQL5’te Sinir Ağları" kitabı, hem yapay zeka ve sinir ağlarının teorik temellerini hem de MQL5 programlama dilini kullanarak finansal ticarette uygulanmalarının pratik yönlerini kapsayan kapsamlı bir
TrendManager : Mevcut fiyat hareketinin yönünü ve gücünü gösteren net bir trend göstergesi. Author: Nikolay Kositsin
Sidus : Bu gösterge, Sidus ticaret sisteminin (Sidus yöntemi) ilk versiyonuna dayanmaktadır. Piyasaya giriş noktalarını gösterir. Author: Nikolay Kositsin
WKBIBS : WKBIBS göstergesi, WKB ve IBS göstergelerinin birleşik işlevlerine sahip yeni nesil bir osilatördür. Author: Nikolay Kositsin
MT4Orders Hızlı Rapor : MT4Orders veya Virtual aracılığıyla uygulanan MT4 tarzı ticaret komutları için fxsaber'den Rapor kütüphanesinin hızlı JavaScript sürümü. 10 kata kadar daha hızlı çalışır, NTML dosya boyutu daha küçüktür, 5,4 milyon rapor satırına kadar yükleyebilir ve görüntüleyebilir
IBS : Dahili Çubuk Gücü göstergesi, kapanış fiyatını en düşük fiyattan çıkararak ve elde edilen sayıyı çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farka bölerek her çubuğun "iç gücünü" ölçer. Author: Nikolay Kositsin
^X_NonLinearRegression : Fiyat grafiğinin gelecekteki değerlerinin enterpolasyonu ile doğrusal olmayan regresyon kanalı. Author: Nikolay Kositsin
FisherTransform_HTF_Signal : FisherTransform_HTF_Signal göstergesi, trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya ses sinyalleri verir. Author: Nikolay Kositsin
Mum Sayacı : Mum sayacı, yatırımcıların grafiklerindeki çubukların sırasını görselleştirmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcı tanımlı tercihlere göre grafikteki her bir mumu otomatik olarak numaralandırarak belirli
X2MA_KLx3_Cloud : Keltner'ın kanalı, renkli bir arka plan olarak işlenmiştir. Author: Nikolay Kositsin
BBSqueeze : En basit trend gücü göstergesi ile doğrusal regresyon algoritmasına dayalı normalize edilmemiş simetrik osilatör. Author: Nikolay Kositsin
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal : İndikatör LinearRegSlope_V1_HTF_Signal trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya sesli sinyaller verir. Author: Nikolay Kositsin
BBands Stop v1 : "Bollinger Bantları ®" trend göstergesinin değiştirilmesi. Author: Nikolay Kositsin
XMA Ichimoku Kanalı : Hesaplaması Ichimoku Kinko Hyo'ya benzeyen, ortalamalar kullanılarak oluşturulmuş bir zarf. Author: Nikolay Kositsin
UltraCCI : Bu gösterge, CCI (Emtia Kanal Endeksi) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının trend yönünün analizine dayanmaktadır. Author: Nikolay Kositsin
Yeni makaleye göz atın: Python'da bir alım-satım robotu geliştirme (Bölüm 3): Model tabanlı bir alım-satım algoritmasının uygulanması . Python ve MQL5'te bir alım-satım robotu geliştirmeye yönelik makale serisine devam ediyoruz. Bu makalede Python'da bir alım-satım algoritması oluşturacağız
Yeni makaleye göz atın: MetaTrader'da çoklu robot: Tek bir grafikten birden fazla robot başlatma . Bu makalede, yalnızca bir grafiğe eklenerek birden fazla grafikte kullanılabilen evrensel bir MetaTrader robotu oluşturmak için basit bir şablonu inceleyeceğiz, böylece robotun her bir örneğini her bir
ZigZag_NK_MTF : Hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden gösteren ZigZag göstergesinin bir çeşidi. Author: Nikolay Kositsin
Waddah Attar Fibo : Gösterge, Fibo seviyelerini kullanarak renkli noktalar şeklinde olası direnç ve destek çizgileri oluşturur. Author: Nikolay Kositsin
3XMA_Ishimoku : Fikirleri Ichimoku Kinko Hyo göstergesine çok benzeyen bir gösterge. Author: Nikolay Kositsin
