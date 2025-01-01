Automated-Trading Göstergeler: JBrainTrend1Stop ( 1 ) JBrainTrend1Stop : Fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile BrainTrend1 ticaret sisteminin verilerine göre Stop Loss seviye çizgileri oluşturan bir gösterge. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: JBrainTrendSig1 ( 1 ) JBrainTrendSig1 : Fiyat zaman serilerinin ön ortalamasını alan popüler BrainTrend1 ticaret sisteminden bir sinyal göstergesi. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: JBrainTrend1 JBrainTrend1 : Popüler ticaret sistemi BrainTrend1'in fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile trend göstergesi. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: ColorXWPR ( 1 ) ColorXWPR : Larry Williams'ın Percent Range göstergesinin geliştirilmiş versiyonu. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: XR-squared XR-squared : XR-Squared göstergesi, piyasada bir trend olup olmadığını belirlemek için doğrusal regresyon kullanır. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: TrendManager TrendManager : Mevcut fiyat hareketinin yönünü ve gücünü gösteren net bir trend göstergesi. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: Sidus ( 2 ) Sidus : Bu gösterge, Sidus ticaret sisteminin (Sidus yöntemi) ilk versiyonuna dayanmaktadır. Piyasaya giriş noktalarını gösterir. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: WKBIBS ( 4 ) WKBIBS : WKBIBS göstergesi, WKB ve IBS göstergelerinin birleşik işlevlerine sahip yeni nesil bir osilatördür. Author: Nikolay Kositsin

MT4Orders Hızlı Rapor : MT4Orders veya Virtual aracılığıyla uygulanan MT4 tarzı ticaret komutları için fxsaber'den Rapor kütüphanesinin hızlı JavaScript sürümü. 10 kata kadar daha hızlı çalışır, NTML dosya boyutu daha küçüktür, 5,4 milyon rapor satırına kadar yükleyebilir ve görüntüleyebilir

Automated-Trading Göstergeler: IBS IBS : Dahili Çubuk Gücü göstergesi, kapanış fiyatını en düşük fiyattan çıkararak ve elde edilen sayıyı çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farka bölerek her çubuğun "iç gücünü" ölçer. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: ^X_NonLinearRegression ( 2 ) ^X_NonLinearRegression : Fiyat grafiğinin gelecekteki değerlerinin enterpolasyonu ile doğrusal olmayan regresyon kanalı. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: FisherTransform_HTF_Signal ( 1 ) FisherTransform_HTF_Signal : FisherTransform_HTF_Signal göstergesi, trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya ses sinyalleri verir. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: Mum Sayacı ( 3 ) Mum Sayacı : Mum sayacı, yatırımcıların grafiklerindeki çubukların sırasını görselleştirmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcı tanımlı tercihlere göre grafikteki her bir mumu otomatik olarak numaralandırarak belirli

Automated-Trading Göstergeler: X2MA_KLx3_Cloud ( 1 ) X2MA_KLx3_Cloud : Keltner'ın kanalı, renkli bir arka plan olarak işlenmiştir. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: BBSqueeze ( 3 ) BBSqueeze : En basit trend gücü göstergesi ile doğrusal regresyon algoritmasına dayalı normalize edilmemiş simetrik osilatör. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal : İndikatör LinearRegSlope_V1_HTF_Signal trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya sesli sinyaller verir. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: BBands Stop v1 ( 6 ) BBands Stop v1 : "Bollinger Bantları ®" trend göstergesinin değiştirilmesi. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: XMA Ichimoku Kanalı ( 1 ) XMA Ichimoku Kanalı : Hesaplaması Ichimoku Kinko Hyo'ya benzeyen, ortalamalar kullanılarak oluşturulmuş bir zarf. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: UltraCCI ( 2 ) UltraCCI : Bu gösterge, CCI (Emtia Kanal Endeksi) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının trend yönünün analizine dayanmaktadır. Author: Nikolay Kositsin

MetaQuotes "Python'da bir alım-satım robotu geliştirme (Bölüm 3): Model tabanlı bir alım-satım algoritmasının uygulanması" makalesi için tartışma Yeni makaleye göz atın: Python'da bir alım-satım robotu geliştirme (Bölüm 3): Model tabanlı bir alım-satım algoritmasının uygulanması . Python ve MQL5'te bir alım-satım robotu geliştirmeye yönelik makale serisine devam ediyoruz. Bu makalede Python'da bir alım-satım algoritması oluşturacağız

MetaQuotes "MetaTrader'da çoklu robot: Tek bir grafikten birden fazla robot başlatma" makalesi için tartışma ( 4 ) Yeni makaleye göz atın: MetaTrader'da çoklu robot: Tek bir grafikten birden fazla robot başlatma . Bu makalede, yalnızca bir grafiğe eklenerek birden fazla grafikte kullanılabilen evrensel bir MetaTrader robotu oluşturmak için basit bir şablonu inceleyeceğiz, böylece robotun her bir örneğini her bir

Automated-Trading Göstergeler: ZigZag_NK_MTF ( 2 ) ZigZag_NK_MTF : Hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden gösteren ZigZag göstergesinin bir çeşidi. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Göstergeler: Waddah Attar Fibo ( 3 ) Waddah Attar Fibo : Gösterge, Fibo seviyelerini kullanarak renkli noktalar şeklinde olası direnç ve destek çizgileri oluşturur. Author: Nikolay Kositsin