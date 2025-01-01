ForumBölümler

  "MQL5.community kanallarını ve grup sohbetlerini kullanın" makalesi için tartışma  (29   1 2 3)
Yeni makale MQL5.community kanallarını ve grup sohbetlerini kullanın yayınlandı: MQL5.com web sitesi dünyanın her yerinden yatırımcıları bir araya getirir. Kullanıcılar makaleler yayınlar, ücretsiz kodlar paylaşır, Mağazada ürünler satar, Freelance siparişleri gerçekleştirir ve ticaret sinyallerini
  "MQL5.community'de Yeni Makale Yayınlama Sistemi" makalesi için tartışma  (93   1 2 3 4 5 ... 9 10)
Yeni makale MQL5.community'de Yeni Makale Yayınlama Sistemi yayınlandı: MQL5.community'de size yeni bir makale yayınlama sistemi sunuyoruz. Yeni sistemde tüm makale yazım sürecini birkaç aşamaya ayırarak anlaşılır ve net hale getirmeye çalıştık. Her adımda, size makale yazma deneyiminin ana fikri
  "Linux'te MetaTrader 5" makalesi için tartışma  (314   1 2 3 4 5 ... 31 32)
Yeni makale Linux'te MetaTrader 5 yayınlandı: Bu makalede, MetaTrader 5'i popüler Linux sürümleri olan Ubuntu ve Debian'a kolay bir şekilde nasıl kurabileceğinizi göstereceğiz. Bu sistemler yalnızca sunucularda değil, aynı zamanda yatırımcılar tarafından kişisel bilgisayarlarda da yaygın olarak
  "Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur?" makalesi için tartışma  (1161   1 2 3 4 5 ... 116 117)
Yeni makale Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur? yayınlandı: Sinyaller hizmeti, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 ile sosyal alım satımı tanıtmaktadır. Hizmet, alım satım platformuna entegre edilmiştir ve herkesin profesyonel yatırımcıların alım satım işlemlerini kolaylıkla kopyalamasına olanak
  Göstergeler: JBrainTrend1Stop  (1)
JBrainTrend1Stop : Fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile BrainTrend1 ticaret sisteminin verilerine göre Stop Loss seviye çizgileri oluşturan bir gösterge. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: JBrainTrendSig1  (1)
JBrainTrendSig1 : Fiyat zaman serilerinin ön ortalamasını alan popüler BrainTrend1 ticaret sisteminden bir sinyal göstergesi. Author: Nikolay Kositsin
  Kütüphaneler: MultiTester  (524   1 2 3 4 5 ... 52 53)
MultiTester : Tester'da çoklu çalıştırma/optimizasyon. Author: fxsaber
  Göstergeler: JBrainTrend1
JBrainTrend1 : Popüler ticaret sistemi BrainTrend1'in fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile trend göstergesi. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: ColorXWPR  (1)
ColorXWPR : Larry Williams'ın Percent Range göstergesinin geliştirilmiş versiyonu. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: XR-squared
XR-squared : XR-Squared göstergesi, piyasada bir trend olup olmadığını belirlemek için doğrusal regresyon kullanır. Author: Nikolay Kositsin
  Uzman Danışmanlar: "Algoritmik Ticaret için MQL5’te Sinir Ağları" kitabından örnekler  (36   1 2 3 4)
"Algoritmik Ticaret için MQL5’te Sinir Ağları" kitabından örnekler : "Algoritmik Ticaret için MQL5’te Sinir Ağları" kitabı, hem yapay zeka ve sinir ağlarının teorik temellerini hem de MQL5 programlama dilini kullanarak finansal ticarette uygulanmalarının pratik yönlerini kapsayan kapsamlı bir
  Göstergeler: TrendManager
TrendManager : Mevcut fiyat hareketinin yönünü ve gücünü gösteren net bir trend göstergesi. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: Sidus  (2)
Sidus : Bu gösterge, Sidus ticaret sisteminin (Sidus yöntemi) ilk versiyonuna dayanmaktadır. Piyasaya giriş noktalarını gösterir. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: WKBIBS  (4)
WKBIBS : WKBIBS göstergesi, WKB ve IBS göstergelerinin birleşik işlevlerine sahip yeni nesil bir osilatördür. Author: Nikolay Kositsin
  Kütüphaneler: MT4Orders Hızlı Rapor  (94   1 2 3 4 5 ... 9 10)
MT4Orders Hızlı Rapor : MT4Orders veya Virtual aracılığıyla uygulanan MT4 tarzı ticaret komutları için fxsaber'den Rapor kütüphanesinin hızlı JavaScript sürümü. 10 kata kadar daha hızlı çalışır, NTML dosya boyutu daha küçüktür, 5,4 milyon rapor satırına kadar yükleyebilir ve görüntüleyebilir
  Göstergeler: IBS
IBS : Dahili Çubuk Gücü göstergesi, kapanış fiyatını en düşük fiyattan çıkararak ve elde edilen sayıyı çubuğun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farka bölerek her çubuğun "iç gücünü" ölçer. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: ^X_NonLinearRegression  (2)
^X_NonLinearRegression : Fiyat grafiğinin gelecekteki değerlerinin enterpolasyonu ile doğrusal olmayan regresyon kanalı. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: FisherTransform_HTF_Signal  (1)
FisherTransform_HTF_Signal : FisherTransform_HTF_Signal göstergesi, trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya ses sinyalleri verir. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: Mum Sayacı  (3)
Mum Sayacı : Mum sayacı, yatırımcıların grafiklerindeki çubukların sırasını görselleştirmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcı tanımlı tercihlere göre grafikteki her bir mumu otomatik olarak numaralandırarak belirli
  Göstergeler: X2MA_KLx3_Cloud  (1)
X2MA_KLx3_Cloud : Keltner'ın kanalı, renkli bir arka plan olarak işlenmiştir. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: BBSqueeze  (3)
BBSqueeze : En basit trend gücü göstergesi ile doğrusal regresyon algoritmasına dayalı normalize edilmemiş simetrik osilatör. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: LinearRegSlope_V1_HTF_Signal
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal : İndikatör LinearRegSlope_V1_HTF_Signal trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya sesli sinyaller verir. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: BBands Stop v1  (6)
BBands Stop v1 : "Bollinger Bantları ®" trend göstergesinin değiştirilmesi. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: XMA Ichimoku Kanalı  (1)
XMA Ichimoku Kanalı : Hesaplaması Ichimoku Kinko Hyo'ya benzeyen, ortalamalar kullanılarak oluşturulmuş bir zarf. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: UltraCCI  (2)
UltraCCI : Bu gösterge, CCI (Emtia Kanal Endeksi) teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının trend yönünün analizine dayanmaktadır. Author: Nikolay Kositsin
  "Python'da bir alım-satım robotu geliştirme (Bölüm 3): Model tabanlı bir alım-satım algoritmasının uygulanması" makalesi için tartışma
Yeni makaleye göz atın: Python'da bir alım-satım robotu geliştirme (Bölüm 3): Model tabanlı bir alım-satım algoritmasının uygulanması . Python ve MQL5'te bir alım-satım robotu geliştirmeye yönelik makale serisine devam ediyoruz. Bu makalede Python'da bir alım-satım algoritması oluşturacağız
  "MetaTrader'da çoklu robot: Tek bir grafikten birden fazla robot başlatma" makalesi için tartışma  (4)
Yeni makaleye göz atın: MetaTrader'da çoklu robot: Tek bir grafikten birden fazla robot başlatma . Bu makalede, yalnızca bir grafiğe eklenerek birden fazla grafikte kullanılabilen evrensel bir MetaTrader robotu oluşturmak için basit bir şablonu inceleyeceğiz, böylece robotun her bir örneğini her bir
  Göstergeler: ZigZag_NK_MTF  (2)
ZigZag_NK_MTF : Hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden gösteren ZigZag göstergesinin bir çeşidi. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: Waddah Attar Fibo  (3)
Waddah Attar Fibo : Gösterge, Fibo seviyelerini kullanarak renkli noktalar şeklinde olası direnç ve destek çizgileri oluşturur. Author: Nikolay Kositsin
  Göstergeler: 3XMA_Ishimoku  (3)
3XMA_Ishimoku : Fikirleri Ichimoku Kinko Hyo göstergesine çok benzeyen bir gösterge. Author: Nikolay Kositsin