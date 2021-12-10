MQL5.community kanallarını ve grup sohbetlerini kullanın

MQL5.com web sitesinde binden fazla algoritmik ticaret hakkında makale, on binlerce ücretsiz kaynak kodu bulunmaktadır ve ayrıca kullanıcıların ticaret uygulamaları satın alabilecekleri veya sinyalleri kopyalayabilecekleri ticaret hizmetleri de barındırır. Platformumuzda yenilikçi ticaret işlevlerini uygulamaya koymanın ve çevresinde nihai altyapıyı sürdürmenin yanı sıra, topluluk üyelerimiz için en iyi kullanıcı deneyimini sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle, 11 dilde pratik foruma ek olarak, terminallerle entegre MetaTrader sohbetini oluşturduk. Özel mesajlar için sohbetleri kullanın, grup sohbetleri oluşturun veya kanallar aracılığıyla geniş kitlelere ticaret fikirleri yayınlayın.





Yatırımcılar ve brokerlarla iletişim kurmak için sohbetler



MQL5.community'de bir hesap oluşturun ve günün herhangi bir saatinde diğer yatırımcılarla iletişime geçin. Bu tek hesap sitede, masaüstü platformunda ve MetaTrader mobil uygulamalarında kullanılabilir.



MQL5.com web sitesi başlangıçta yerleşik mesajlaşma sistemiyle başlatıldı. Daha sonra bu sistem birkaç kez yeniden tasarlandı ve güncellendi. Bu sistem aracılığıyla, MQL5.community yatırımcıları, forumda açık olarak tartışılamayan soruları özel olarak tartışabilirler.











MQL5 hizmetlerinin gelişimi ve MetaTrader mobil kullanıcılarının hızla artışı, yatırımcıların yalnızca bir özel mesajlaşma sistemine değil, aynı zamanda gruplar ve kanallarla tam teşekküllü bir sohbet hizmetine de ihtiyaç duyduklarını açıkça göstermiştir. 2012 yılında yeni sisteme geçildikten sonra, dağınık mesajlar uygun bir şekilde mesaj dizileri halinde düzenlendi. Anlık bildirimlerinin kullanıma sunulmasıyla da mesajlaşma sistemi tamamen mobil ve anlık hale geldi.

2016'da masaüstü terminaline entegre edilen sohbetler bölümü, web tarayıcısı açmadan arkadaşlar ve diğer yatırımcılarla iletişim kurulmasını mümkün hale getirdi. İki yıl sonra, masaüstü terminali, brokerların müşterilerine doğrudan işlem platformunda teknik destek sağlayabileceği sohbetler ve kanallar için yerel destek sunmaya başladı. Böylece, dahili MetaTrader sohbetler hizmeti, yalnızca diğer kişilerle iletişim kurmanıza olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda brokerınızdan yardım almak için mümkün olan en kısa yolu da hizmetinize sunar.





MetaTrader 4/5'te teknik destek sohbeti oluşturmak için brokerınızın MQL5 hesabının olması ve genişletilmiş şirket izinleri talep etmesi gerekir. İşlem sunucusuna atanan teknik destek hesabı, öncelikli bir konumda görüntülenir ve ilgili sunucudan tüm yatırımcılar tarafından her zaman kullanılabilir.







Kanal mı grup mu?



Mevcut anlık mesajlaşma programlarının çoğu gibi, MetaTrader sohbetleri de mesajların toplu olarak geniş kitlelere yayınlanması için imkanlar sunar. İki mesajlaşma türü mevcuttur: kanallar ve gruplar. Her iki tür de arkadaşlarınızla ve diğer yatırımcılarla iletişim kurmanın yanı sıra resim, video ve dosya paylaşımına olanak tanır. Her biri ayrıca Sinyaller ve Mağaza gibi MQL5 hizmetlerinden elde edilen gelirleri artırmanın bir yolu olarak da kullanılabilir.

Kanallar genellikle abonelere bilgi yayınlamak için tasarlanmıştır ve bu nedenle bir mikroblog platformu olarak hizmet ederler. Örneğin, Sinyal aboneleri veya Mağaza ürünü kullanıcılarıyla haberleri ve önemli duyuruları paylaşmak için kullanılabilir. Bir kanalı herkese açık yaparsanız, herhangi bir MQL5.community üyesi o kanala abone olabilir. Özel kanallarda, yalnızca içerik oluşturucu ve yönetici izinlerine sahip kullanıcılar özel abone davet edebilir. Bu sohbet türünün ayırt edici özelliği, mesajın yalnızca kanal sahibi veya yöneticileri tarafından gönderilebilmesidir. Aboneler, mesaj yazma yeteneği olmadan yalnızca gönderileri okuyabilirler.

Lütfen sohbet formu seçerken bu özelliğe dikkat edin. Herhangi bir geri bildirim veya yorum almadan yalnızca bilgi paylaşmak istiyorsanız kanalları kullanın.



Yöneticiler tarafından kanallarda yazılan tüm mesajlar anonimdir ve yönetici ayrımı yapılmadan kanal adı ile imzalanır. Tüm kullanıcıların mesaj yazabilmesini istiyorsanız, grup türünde sohbet formu oluşturmalısınız.



Kanallar, iPhone ve Android için MetaTrader mobil uygulamalarında da rahatlıkla görüntülenebilir.



Ayrıca, MQL5.community sohbetlerinin tüm işlevlerini destekleyen iPhone için MQL5 Channels adlı ayrı bir mesajlaşma uygulaması da oluşturduk. Yüksek verimli veri paketleme ile mesajlarınız mümkün olduğunca az veri kullanılarak iletilir. Mesajlar, yavaş ağlarda ve cihazlarda bile hızlı bir şekilde iletilir.

Kanal sahibi ek yöneticiler atayarak onlara yazı yazma hakkı verebilir ve böylece kanal bir grup editör tarafından yönetilebilir. Bu durumda da, tüm yeni mesajlar, asıl mesaj yazarının adı gösterilmeden kanal adıyla imzalanır. Ortak iletişim ve herhangi bir konunun tartışılması için, her abonenin kendi adı ile yazabileceği grup sohbetleri daha uygundur. Gruplardaki her mesaj ilgili yazarın adıyla imzalanır ve her biri ayrı bir renkte görüntülenir.







Grup sohbeti oluşturma



Grup sohbetleri topluluklar ve ekipler için tasarlanmıştır. Herhangi bir grup üyesi, gruba mesaj yazabilir, ayrıca desteklenen biçimlerde resimler ve dosyalar gönderebilir. Bu mesajlaşma türü, ortak projelerde veya arkadaşlarınızla konular tartışmak için uygundur. Yatırımcılar için grup sohbetleri, ticaret stratejileri geliştirmek, bilgi aramak, fikir alışverişinde bulunmak ve projelere katılmak için faydalı olabilir.

Her MQL5.community kullanıcısı kendi kanallarını ve gruplarını oluşturabilir. Kanal veya grup yazarı, diğer abonelere ek izinler atayabilen ana yöneticidir.



Web tarayıcı versiyonunda, Mesajlar bölümünün üst köşesinde Kullanıcı Profilinde grup ve kanal oluşturma düğmeleri mevcuttur. Yanlarında bulunan arama butonunu kullanarak mevcut bir sohbeti veya kullanıcıyı ismini yazarak kolayca bulabilirsiniz.







Oluşturulacak grubun adını belirtin ve sohbetler listesinde görüntülenecek logoyu ekleyin. İyi bir logo, abonelerin grubunuzu bulmasını kolaylaştıracaktır. Kısa ve net grup açıklaması ekleyin.

Ayrıca grup açıklaması bölümüne abonelerin görebileceği bir veya daha fazla link de ekleyebilirsiniz.



Herkese açık — herhangi bir MQL5.community kullanıcısı bu tür gruplara katılabilir.

Özel — bu tür gruplar diğer kullanıcılar tarafından görülmez. "Normal sohbet kullanıcıları yeni üyeler ekleyebilir" seçeneği etkinleştirilmişse, yalnızca grup yöneticileri veya üyeleri yeni üyelere gruba erişimi paylaşabilir.

Kanallar gibi grup sohbetleri de iki türdür:

Grup kullanıcılarına moderatör veya yönetici izinleri verebilir, ayrıca kullanıcı haklarını kısıtlayabilirsiniz, örneğin bir kullanıcı mesaj gönderme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.











Sohbetlerde gezinme

Sohbetler, gruplar ve kanallar arasında geçiş yapmak için mesaj dizilerinin altındaki simgeyi kullanın. Fareyi simgelerin üzerine getirdiğinizde ilgili araç için ipucu görünür.



Masaüstü terminallerinde de ilgili komutlar aynı eylemleri gerçekleştirir ancak simgeleri biraz farklıdır. İlgili bölüme ait ipucu, fareyle üzerine gelindiğinde de yine aynı şekilde görünür.



Bu simgeler şu bölümlere erişim sağlar (soldan sağa doğru):

Broker teknik destek sohbeti (broker işlem sunucusu için bu seçeneği etkinleştirmişse)



Tüm sohbetlerin listesi



MQL5.community kullanıcılarının adlarına göre özel sohbetler



Grup adlarına göre grup sohbetleri



Kanallar







MQL5 hizmetlerinde sohbetleri kullanın



Grup sohbetleri, Mağaza ve Sinyaller hizmetlerindeki satıcıların müşterilerine ulaşması için de kolaylık sağlar. Örneğin, tüm mesajlar anında mobil terminallere iletildiği için ortaya çıkan sorunlara anında tepki verebilir ve soruları yanıtlayabilirsiniz. Etkin ürün desteği sağlayarak müşteri sadakatini ve güvenini artıracaksınız.

Mağaza satıcıları, yeni ürün sürümlerinin kullanıma sunulduğunu duyurabilir ve müşterilerinin sorularını yanıtlayabilir. Sinyal sağlayıcıları, mevcut piyasa gelişmeleri hakkında periyodik değerlendirmeler yayınlayabilir ve ticaret raporlarını paylaşabilir. Yeni ürünlerinizi potansiyel müşterilere sunmak ve ürün bilinirliğinizi artırmak için grup sohbetlerini ve kanalları kullanın.







MetaTrader sohbetlerini kullanın!



Dünyanın her yerinden arkadaşlarınızla ve diğer yatırımcılarla iletişim kurun, özel mesajlar gönderin, herkese açık veya özel topluluklar oluşturun ve toplu olarak geniş kitlelere bilgi yayınlayın.

MetaTrader terminallerini ve MQL5 hizmetlerini kullanan milyonlarca yatırımcıya ulaşmak için grup sohbetleri ve kanallar oluşturun.

