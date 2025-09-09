СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mesin Forex HW
Bismar Maulani

Mesin Forex HW

Bismar Maulani
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 179%
Headway-Real
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
48 (73.84%)
Убыточных трейдов:
17 (26.15%)
Лучший трейд:
21.51 USD
Худший трейд:
-10.94 USD
Общая прибыль:
212.58 USD (14 037 pips)
Общий убыток:
-80.44 USD (8 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (20.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.67 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
99.61%
Макс. загрузка депозита:
453.16%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
6.77
Длинных трейдов:
32 (49.23%)
Коротких трейдов:
33 (50.77%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
4.43 USD
Средний убыток:
-4.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.53 USD (3)
Прирост в месяц:
17.19%
Годовой прогноз:
208.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.53 USD (11.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.31% (19.53 USD)
По эквити:
84.58% (84.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 55
USDCAD 10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 125
USDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 7K
USDCAD -1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.51 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +20.74 USD
Макс. убыток в серии: -19.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
2.80 × 408
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
Нет отзывов
2026.01.18 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
