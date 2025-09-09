- Прирост
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
48 (73.84%)
Убыточных трейдов:
17 (26.15%)
Лучший трейд:
21.51 USD
Худший трейд:
-10.94 USD
Общая прибыль:
212.58 USD (14 037 pips)
Общий убыток:
-80.44 USD (8 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (20.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.67 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
99.61%
Макс. загрузка депозита:
453.16%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
6.77
Длинных трейдов:
32 (49.23%)
Коротких трейдов:
33 (50.77%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
4.43 USD
Средний убыток:
-4.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-19.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.53 USD (3)
Прирост в месяц:
17.19%
Годовой прогноз:
208.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19.53 USD (11.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.31% (19.53 USD)
По эквити:
84.58% (84.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|USDCAD
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|125
|USDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|7K
|USDCAD
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.51 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +20.74 USD
Макс. убыток в серии: -19.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|2.80 × 408
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Нет отзывов
