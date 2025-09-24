- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
278
Прибыльных трейдов:
168 (60.43%)
Убыточных трейдов:
110 (39.57%)
Лучший трейд:
81.53 USD
Худший трейд:
-51.03 USD
Общая прибыль:
2 343.22 USD (163 546 pips)
Общий убыток:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (236.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
316.29 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
13.47%
Макс. загрузка депозита:
14.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.73
Длинных трейдов:
237 (85.25%)
Коротких трейдов:
41 (14.75%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
13.95 USD
Средний убыток:
-12.24 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-86.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.48 USD (8)
Прирост в месяц:
40.86%
Годовой прогноз:
495.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.57 USD
Максимальная:
210.96 USD (12.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.29% (186.16 USD)
По эквити:
7.64% (73.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|EURJPY
|3
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|991
|EURJPY
|0
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|74K
|EURJPY
|-31
|EURNZD
|669
|NZDUSD
|198
|AUDUSD
|121
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.53 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +236.81 USD
Макс. убыток в серии: -86.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 22
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.01 × 109
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 26
|
RoboForex-ECN
|0.09 × 107
|
ECMarkets-Live02
|0.14 × 128
|
STARTRADERINTL-Live
|0.17 × 53
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.20 × 5
|
Exness-Real7
|0.25 × 53
|
RoboForex-ECN-3
|0.32 × 687
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 272
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.46 × 122
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.51 × 545
|
DooFintech-Live 5
|0.52 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.57 × 2023
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
120%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
61
100%
278
60%
13%
1.74
3.59
USD
USD
16%
1:500