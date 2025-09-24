СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MT Trend 159
You Ming Xing

MT Trend 159

You Ming Xing
0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 120%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
278
Прибыльных трейдов:
168 (60.43%)
Убыточных трейдов:
110 (39.57%)
Лучший трейд:
81.53 USD
Худший трейд:
-51.03 USD
Общая прибыль:
2 343.22 USD (163 546 pips)
Общий убыток:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (236.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
316.29 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
13.47%
Макс. загрузка депозита:
14.12%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.73
Длинных трейдов:
237 (85.25%)
Коротких трейдов:
41 (14.75%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
3.59 USD
Средняя прибыль:
13.95 USD
Средний убыток:
-12.24 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-86.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-199.48 USD (8)
Прирост в месяц:
40.86%
Годовой прогноз:
495.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.57 USD
Максимальная:
210.96 USD (12.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.29% (186.16 USD)
По эквити:
7.64% (73.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 270
EURJPY 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 991
EURJPY 0
EURNZD 4
NZDUSD 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 74K
EURJPY -31
EURNZD 669
NZDUSD 198
AUDUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.53 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +236.81 USD
Макс. убыток в серии: -86.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 22
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 6
VantageInternational-Live 22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.01 × 109
Tickmill-Live10
0.08 × 26
RoboForex-ECN
0.09 × 107
ECMarkets-Live02
0.14 × 128
STARTRADERINTL-Live
0.17 × 53
HFMarketsSV-Live Server 3
0.20 × 5
Exness-Real7
0.25 × 53
RoboForex-ECN-3
0.32 × 687
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 272
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 122
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
ICTrading-Live29
0.51 × 545
DooFintech-Live 5
0.52 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 2023
Нет отзывов
2025.12.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 10.84% of days out of the 323 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MT Trend 159
50 USD в месяц
120%
0
0
USD
1.4K
USD
61
100%
278
60%
13%
1.74
3.59
USD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.