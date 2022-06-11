- Прирост
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live32" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.11 × 61
|
ICMarketsSC-Live16
|0.50 × 135
|
ICMarketsSC-Live27
|0.51 × 369
|
ICMarketsSC-Live20
|0.70 × 169
|
ICMarketsSC-Live05
|0.80 × 5
|
Exness-Real7
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.41 × 274
|
RoboForex-Prime
|1.47 × 218
|
ICMarketsSC-Live11
|1.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live33
|1.77 × 752
|
ICMarketsSC-Live32
|1.92 × 322
|
KeyToMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|2.12 × 2187
|
JustForex-Live2
|2.14 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|2.14 × 14
|
VantageInternational-Live 8
|2.29 × 7
|
ICTrading-Live29
|2.40 × 35
|
ICMarketsSC-Live18
|2.97 × 60
|
TitanFX-06
|3.00 × 8
|
AUSForex-Live 2
|3.20 × 10
|
EBCGroup-Live
|3.33 × 18
TRADING AS IT SHOULD BE. Investment Of Life (IFL) strategies are based on long term investment logic and approach.
Such kind of strategies have checked and backtested on tick data from 2004 for their robustness,low risk and stability.
Strategies which have proven they work on real trading conditions. No fancy firework experts and indicators!
All strategies are own compiled and based on various technical indicators and other parameters.
Long term investment portfolio of strategies I have compiled based on various technical indicators and other parameters and backtested on tick data since 2004.
Number one priority is preserving initial capital of investors and a steady and consistent growth of it.
All opened trades have tight and specific stop loss and take profit levels.
Trades per month 40 to 60
Max historical drawdown 20%
Yearly estimated profit from 30% to 100%
Friendly advice: USE EXACTLY THE SAME AS SIGNAL RISK
Suggested Brokers: VANTAGE FX (PAMM ACCOUNT AND/OR COPY TRADING, send me personal message for joining details), TICKMILL, ICMarkets.
