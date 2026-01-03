СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Hype MT4
Sugianto

Gold Hype MT4

Sugianto
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 226%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
532
Прибыльных трейдов:
359 (67.48%)
Убыточных трейдов:
173 (32.52%)
Лучший трейд:
94.08 USD
Худший трейд:
-180.75 USD
Общая прибыль:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
Общий убыток:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (149.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
226.62 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
278 (52.26%)
Коротких трейдов:
254 (47.74%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
8.02 USD
Средний убыток:
-13.22 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-42.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.75 USD (1)
Прирост в месяц:
103.58%
Годовой прогноз:
1 256.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.13 USD
Максимальная:
234.45 USD (74.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.87% (234.45 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 250
XAUUSD 162
AUDUSD 25
AUDCAD 24
USDCAD 23
EURUSD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 89
XAUUSD 332
AUDUSD 48
AUDCAD 38
USDCAD 30
EURUSD 7
USDCHF 35
NZDCAD 17
NZDUSD -2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 165K
XAUUSD 45K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 6K
USDCAD 5.1K
EURUSD 1.1K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 2.8K
NZDUSD -159
GBPUSD 137
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +94.08 USD
Худший трейд: -181 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +149.56 USD
Макс. убыток в серии: -42.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
EverestCM-Platform
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 4
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 65
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
еще 1036...
