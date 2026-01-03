- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
532
Прибыльных трейдов:
359 (67.48%)
Убыточных трейдов:
173 (32.52%)
Лучший трейд:
94.08 USD
Худший трейд:
-180.75 USD
Общая прибыль:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
Общий убыток:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (149.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
226.62 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
278 (52.26%)
Коротких трейдов:
254 (47.74%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
8.02 USD
Средний убыток:
-13.22 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-42.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.75 USD (1)
Прирост в месяц:
103.58%
Годовой прогноз:
1 256.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.13 USD
Максимальная:
234.45 USD (74.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.87% (234.45 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|250
|XAUUSD
|162
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|24
|USDCAD
|23
|EURUSD
|15
|USDCHF
|14
|NZDCAD
|14
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|89
|XAUUSD
|332
|AUDUSD
|48
|AUDCAD
|38
|USDCAD
|30
|EURUSD
|7
|USDCHF
|35
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|165K
|XAUUSD
|45K
|AUDUSD
|3.8K
|AUDCAD
|6K
|USDCAD
|5.1K
|EURUSD
|1.1K
|USDCHF
|4.1K
|NZDCAD
|2.8K
|NZDUSD
|-159
|GBPUSD
|137
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +94.08 USD
Худший трейд: -181 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +149.56 USD
Макс. убыток в серии: -42.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 87
|
Exness-Real25
|0.00 × 22
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 75
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
GMI-Live08
|0.00 × 65
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
еще 1036...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов