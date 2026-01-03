Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXGiantsBM-Real10 0.00 × 16 PrimusMarkets-Live-2 0.00 × 74 WindsorBrokers-REAL2 0.00 × 1 LQDLLC-Live01 0.00 × 2 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 87 Exness-Real25 0.00 × 22 EverestCM-Platform 0.00 × 2 TriumphFX-live 0.00 × 1 SVSMarkets-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 13 0.00 × 1 VARIANSE-Main 0.00 × 8 FOXMarkets-Live 0.00 × 75 InfinoxCapital-Live04 0.00 × 3 Just2Trade-Real3 0.00 × 24 PFD-Real 0.00 × 1 JPMarkets-Real 0.00 × 1 JoshuaDevelopment4-Trader 0.00 × 1 TegasFX-Live-UK 0.00 × 4 OxSecurities-Demo 0.00 × 5 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 3 AudentiaCapital-Live 0.00 × 6 MFMSecurities-Real 0.00 × 1 HantecMarkets-Server1 0.00 × 15 GMI-Live08 0.00 × 65 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 37