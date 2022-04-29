СигналыРазделы
Kai Fung Leung

BTC Portfolio

Kai Fung Leung
0 отзывов
Надежность
195 недель
0 / 0 USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2022 1 893%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 190
Прибыльных трейдов:
2 512 (59.95%)
Убыточных трейдов:
1 678 (40.05%)
Лучший трейд:
67 967.57 HKD
Худший трейд:
-25 916.80 HKD
Общая прибыль:
6 380 843.72 HKD (81 286 073 pips)
Общий убыток:
-5 395 358.49 HKD (68 044 807 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (2 816.37 HKD)
Макс. прибыль в серии:
272 718.27 HKD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
69.85%
Макс. загрузка депозита:
102.04%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
1 966 (46.92%)
Коротких трейдов:
2 224 (53.08%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
235.20 HKD
Средняя прибыль:
2 540.14 HKD
Средний убыток:
-3 215.35 HKD
Макс. серия проигрышей:
25 (-25 045.55 HKD)
Макс. убыток в серии:
-206 606.33 HKD (15)
Прирост в месяц:
-5.13%
Годовой прогноз:
-62.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 727.81 HKD
Максимальная:
408 808.47 HKD (29.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.40% (134 295.96 HKD)
По эквити:
29.85% (23 402.64 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1322
AUDCAD 574
NZDCAD 493
EURUSD 440
AUDNZD 407
GBPUSD 353
ETHUSD 312
GBPCHF 66
USDCAD 48
NZDUSD 47
EURNZD 34
EURGBP 34
GBPCAD 17
EURAUD 15
GBPAUD 9
EURCAD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 61K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
EURUSD -628
AUDNZD 484
GBPUSD -2.1K
ETHUSD 59K
GBPCHF 542
USDCAD 299
NZDUSD 557
EURNZD 405
EURGBP 161
GBPCAD -416
EURAUD 122
GBPAUD 227
EURCAD -6
USDCHF -99
USDJPY 44
XAUUSD -58
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 13M
AUDCAD 19K
NZDCAD 18K
EURUSD -293
AUDNZD 5.9K
GBPUSD -7.1K
ETHUSD 503K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 3.6K
NZDUSD -2.4K
EURNZD 1K
EURGBP 429
GBPCAD -776
EURAUD 540
GBPAUD 607
EURCAD 72
USDCHF -123
USDJPY 255
XAUUSD -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +67 967.57 HKD
Худший трейд: -25 917 HKD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +2 816.37 HKD
Макс. убыток в серии: -25 045.55 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
FBS-Real-12
0.00 × 19
Axi-US02-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Weltrade-Live
0.11 × 377
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 159
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 271
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1666
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.86 × 7
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
еще 47...
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BTC Portfolio
38 USD в месяц
1 893%
0
0
USD
531K
HKD
195
99%
4 190
59%
70%
1.18
235.20
HKD
45%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.