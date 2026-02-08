Автоматизированная система Forex-трейдинга "SCR-EURAUD" от SCR Traders Group



Обеспечиваем трейдеров точностью, автоматизацией и стабильными результатами

✅ Торговая система SCR-EURAUD (FTS) – это инновационное алгоритмическое решение, созданное для упрощения и улучшения опыта в трейдинге на рынке Forex. Используя передовые технологии, FTS постоянно отслеживает рынок, выявляя высоковероятные ценовые движения с высокой точностью. Как только обнаруживается потенциальная возможность, система автоматически выполняет вход в рынок, и управляет сделкой до ее завершения, обеспечивая оптимальные результаты с минимальным ручным вмешательством.

📑 Ключевые особенности системы SCR-EURAUD FTS

Точная реализация сделок : Система включает в себя важнейшие параметры, такие как точные сигналы входа в рынок, защиту от проскальзывания, уровни стоп-лосса и тейк-профита для защиты инвестиций.

: Система включает в себя важнейшие параметры, такие как точные сигналы входа в рынок, защиту от проскальзывания, уровни стоп-лосса и тейк-профита для защиты инвестиций. Полная автоматизация : FTS работает на 100% автономно, позволяя сосредоточиться на других целях в то время, когда система работает в фоновом режиме.

: FTS работает на 100% автономно, позволяя сосредоточиться на других целях в то время, когда система работает в фоновом режиме. Доказанная эффективность : За последние шесть лет FTS показала впечатляющую доходность в 300% с максимальной просадкой всего 10%, что подтверждает ее надежность и стабильность.

: За последние шесть лет FTS показала впечатляющую доходность в 300% с максимальной просадкой всего 10%, что подтверждает ее надежность и стабильность. Универсальные таймфреймы : Система генерирует сигналы как на 5-минутных, так и на дневных таймфреймах, что делает ее подходящей для краткосрочных и долгосрочных стратегий.

: Система генерирует сигналы как на 5-минутных, так и на дневных таймфреймах, что делает ее подходящей для краткосрочных и долгосрочных стратегий. Ориентированность на валютные пары: Оптимизированная для EURAUD и AUDCAD, система нацелена на высоковероятные движения внутри этих пар для максимальной эффективности и производительности.

🤌 Почему стоит выбрать SCR-EURAUD FTS?

Эффективность в течение дня : Среднее время удержания сделки составляем 1-2 часа, обеспечивая быстрый, но стратегический подход к рынку.

: Среднее время удержания сделки составляем 1-2 часа, обеспечивая быстрый, но стратегический подход к рынку. Ультраконсервативное управление рисками : Можно настраивать параметры риска в соответствии со своими предпочтениями, обеспечивая индивидуальный подход к трейдингу.

: Можно настраивать параметры риска в соответствии со своими предпочтениями, обеспечивая индивидуальный подход к трейдингу. Защита стоп-лоссом: Каждая позиция может быть защищена ордером стоп-лосс, минимизирующим потенциальные убытки и защищающим ваш капитал.

🚀 Оптимизировано для успеха

Нет минимального требования к сумме депозита : Копируйте сигнал независимо от размера вашего счета.

: Копируйте сигнал независимо от размера вашего счета. Лучшие результаты на MT4 : Для оптимальной работы рекомендуем использовать FTS на торговом счете MT4 с низкими спредами и быстрой скоростью исполнения. Прямое управление счетом обеспечивает превосходную производительность и минимальное проскальзывание.

* Эта торговая система применима и на торговых счетах MT5, с использованием нашего торгового робота .

: Для оптимальной работы рекомендуем использовать FTS на торговом с низкими спредами и быстрой скоростью исполнения. Прямое управление счетом обеспечивает превосходную производительность и минимальное проскальзывание. Опция копирования сделок: Копирование сделок – это удобный способ протестировать систему, однако для наиболее точного исполнения и результатов рекомендуется прямое управление счетом (использование торгового бота непосредственно в терминале с минимальным пингом до торгового сервера).

🔬 Узнайте больше

Полные детали стратегии : Посетите наш веб-сайт для детального описания методологии и статистики производительности системы.

: Посетите наш веб-сайт для детального описания методологии и статистики производительности системы. Пример работы в реальном времени: Посмотрите FTS в действии на нашем YouTube-канале, чтобы увидеть исполнение сделок и результаты в реальном времени.

📈 Сделайте следующий шаг



SCR-EURAUD FTS – это больше, чем просто торговая система, это мощный инструмент, разработанный, чтобы помочь в достижении финансовых целей с высокой вероятностью и уверенностью. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в Forex, эта система предлагает надежное автоматизированное решение для эффективной работы на рынке.

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