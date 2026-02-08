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Сигналы / MetaTrader 4 / SCR EURAUD
Maksym Viunik

SCR EURAUD

Maksym Viunik
Maksym Viunik

Maksym Viunik

Individual trader and signals provider. Experienced in algotrading. My managed accounts are publicly traded.
Currentyl I am head of trading in SCR Traders Group.
We manage Forex/CFD/Crypto accounts kept with different brokers, using our own developed algorithms.
0 отзывов
Надежность
394 недели
1 / 666 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2019 355%
FXGiants-Real4
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 817
Прибыльных трейдов:
1 352 (74.40%)
Убыточных трейдов:
465 (25.59%)
Лучший трейд:
539.91 USD
Худший трейд:
-824.47 USD
Общая прибыль:
67 999.34 USD (178 664 pips)
Общий убыток:
-37 320.21 USD (85 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (2 261.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 261.58 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
2.89%
Макс. загрузка депозита:
7.98%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
14.78
Длинных трейдов:
824 (45.35%)
Коротких трейдов:
993 (54.65%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
16.88 USD
Средняя прибыль:
50.30 USD
Средний убыток:
-80.26 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-316.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 094.13 USD (4)
Прирост в месяц:
0.53%
Годовой прогноз:
6.48%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 075.42 USD (5.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.21% (1 550.56 USD)
По эквити:
4.20% (1 533.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 1286
AUDCAD 509
EURUSD 10
AUDJPY 6
GER30Cash 5
US500Cash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 25K
AUDCAD 5K
EURUSD 7
AUDJPY 195
GER30Cash 852
US500Cash -18
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 8.1K
AUDCAD 5.1K
EURUSD 625
AUDJPY 2.6K
GER30Cash 79K
US500Cash -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +539.91 USD
Худший трейд: -824 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 261.58 USD
Макс. убыток в серии: -316.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGiants-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20
0.67 × 6
FxPro.com-Real09
13.08 × 12
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Автоматизированная система Forex-трейдинга "SCR-EURAUD" от SCR Traders Group

Обеспечиваем трейдеров точностью, автоматизацией и стабильными результатами

 Торговая система SCR-EURAUD (FTS) – это инновационное алгоритмическое решение, созданное для упрощения и улучшения опыта в трейдинге на рынке Forex. Используя передовые технологии, FTS постоянно отслеживает рынок, выявляя высоковероятные ценовые движения с высокой точностью. Как только обнаруживается потенциальная возможность, система автоматически выполняет вход в рынок, и управляет сделкой до ее завершения, обеспечивая оптимальные результаты с минимальным ручным вмешательством.

📑 Ключевые особенности системы SCR-EURAUD FTS

  • Точная реализация сделок: Система включает в себя важнейшие параметры, такие как точные сигналы входа в рынок, защиту от проскальзывания, уровни стоп-лосса и тейк-профита для защиты инвестиций.
  • Полная автоматизация: FTS работает на 100% автономно, позволяя сосредоточиться на других целях в то время, когда система работает в фоновом режиме.
  • Доказанная эффективность: За последние шесть лет FTS показала впечатляющую доходность в 300% с максимальной просадкой всего 10%, что подтверждает ее надежность и стабильность.
  • Универсальные таймфреймы: Система генерирует сигналы как на 5-минутных, так и на дневных таймфреймах, что делает ее подходящей для краткосрочных и долгосрочных стратегий.
  • Ориентированность на валютные пары: Оптимизированная для EURAUD и AUDCAD, система нацелена на высоковероятные движения внутри этих пар для максимальной эффективности и производительности.

🤌 Почему стоит выбрать SCR-EURAUD FTS?

  • Эффективность в течение дня: Среднее время удержания сделки составляем 1-2 часа, обеспечивая быстрый, но стратегический подход к рынку.
  • Ультраконсервативное управление рисками: Можно настраивать параметры риска в соответствии со своими предпочтениями, обеспечивая индивидуальный подход к трейдингу.
  • Защита стоп-лоссом: Каждая позиция может быть защищена ордером стоп-лосс, минимизирующим потенциальные убытки и защищающим ваш капитал.

🚀 Оптимизировано для успеха

  • Нет минимального требования к сумме депозита: Копируйте сигнал независимо от размера вашего счета.
  • Лучшие результаты на MT4: Для оптимальной работы рекомендуем использовать FTS на торговом счете MT4 с низкими спредами и быстрой скоростью исполнения. Прямое управление счетом обеспечивает превосходную производительность и минимальное проскальзывание.
    * Эта торговая система применима и на торговых счетах MT5, с использованием нашего торгового робота.
  • Опция копирования сделок: Копирование сделок – это удобный способ протестировать систему, однако для наиболее точного исполнения и результатов рекомендуется прямое управление счетом (использование торгового бота непосредственно в терминале с минимальным пингом до торгового сервера).

🔬 Узнайте больше

  • Полные детали стратегии: Посетите наш веб-сайт для детального описания методологии и статистики производительности системы.
  • Пример работы в реальном времени: Посмотрите FTS в действии на нашем YouTube-канале, чтобы увидеть исполнение сделок и результаты в реальном времени.

📈 Сделайте следующий шаг

SCR-EURAUD FTS – это больше, чем просто торговая система, это мощный инструмент, разработанный, чтобы помочь в достижении финансовых целей с высокой вероятностью и уверенностью. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в Forex, эта система предлагает надежное автоматизированное решение для эффективной работы на рынке.

📧 Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как SCR-EURAUD FTS может преобразить ваш трейдинг.

Ощутите силу точности, автоматизации и стабильности с системой трейдинга SCR-EURAUD Forex.

Нет отзывов
2026.07.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 22:01
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2026.07.15 01:49
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No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SCR EURAUD
30 USD в месяц
355%
1
666
USD
39K
USD
394
97%
1 817
74%
3%
1.82
16.88
USD
12%
1:200
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