- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|1286
|AUDCAD
|509
|EURUSD
|10
|AUDJPY
|6
|GER30Cash
|5
|US500Cash
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|25K
|AUDCAD
|5K
|EURUSD
|7
|AUDJPY
|195
|GER30Cash
|852
|US500Cash
|-18
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|8.1K
|AUDCAD
|5.1K
|EURUSD
|625
|AUDJPY
|2.6K
|GER30Cash
|79K
|US500Cash
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXGiants-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 6
|
FxPro.com-Real09
|13.08 × 12
Автоматизированная система Forex-трейдинга "SCR-EURAUD" от SCR Traders Group
Обеспечиваем трейдеров точностью, автоматизацией и стабильными результатами
✅ Торговая система SCR-EURAUD (FTS) – это инновационное алгоритмическое решение, созданное для упрощения и улучшения опыта в трейдинге на рынке Forex. Используя передовые технологии, FTS постоянно отслеживает рынок, выявляя высоковероятные ценовые движения с высокой точностью. Как только обнаруживается потенциальная возможность, система автоматически выполняет вход в рынок, и управляет сделкой до ее завершения, обеспечивая оптимальные результаты с минимальным ручным вмешательством.
📑 Ключевые особенности системы SCR-EURAUD FTS
- Точная реализация сделок: Система включает в себя важнейшие параметры, такие как точные сигналы входа в рынок, защиту от проскальзывания, уровни стоп-лосса и тейк-профита для защиты инвестиций.
- Полная автоматизация: FTS работает на 100% автономно, позволяя сосредоточиться на других целях в то время, когда система работает в фоновом режиме.
- Доказанная эффективность: За последние шесть лет FTS показала впечатляющую доходность в 300% с максимальной просадкой всего 10%, что подтверждает ее надежность и стабильность.
- Универсальные таймфреймы: Система генерирует сигналы как на 5-минутных, так и на дневных таймфреймах, что делает ее подходящей для краткосрочных и долгосрочных стратегий.
- Ориентированность на валютные пары: Оптимизированная для EURAUD и AUDCAD, система нацелена на высоковероятные движения внутри этих пар для максимальной эффективности и производительности.
🤌 Почему стоит выбрать SCR-EURAUD FTS?
- Эффективность в течение дня: Среднее время удержания сделки составляем 1-2 часа, обеспечивая быстрый, но стратегический подход к рынку.
- Ультраконсервативное управление рисками: Можно настраивать параметры риска в соответствии со своими предпочтениями, обеспечивая индивидуальный подход к трейдингу.
- Защита стоп-лоссом: Каждая позиция может быть защищена ордером стоп-лосс, минимизирующим потенциальные убытки и защищающим ваш капитал.
🚀 Оптимизировано для успеха
- Нет минимального требования к сумме депозита: Копируйте сигнал независимо от размера вашего счета.
- Лучшие результаты на MT4: Для оптимальной работы рекомендуем использовать FTS на торговом счете MT4 с низкими спредами и быстрой скоростью исполнения. Прямое управление счетом обеспечивает превосходную производительность и минимальное проскальзывание.
* Эта торговая система применима и на торговых счетах MT5, с использованием нашего торгового робота.
- Опция копирования сделок: Копирование сделок – это удобный способ протестировать систему, однако для наиболее точного исполнения и результатов рекомендуется прямое управление счетом (использование торгового бота непосредственно в терминале с минимальным пингом до торгового сервера).
🔬 Узнайте больше
- Полные детали стратегии: Посетите наш веб-сайт для детального описания методологии и статистики производительности системы.
- Пример работы в реальном времени: Посмотрите FTS в действии на нашем YouTube-канале, чтобы увидеть исполнение сделок и результаты в реальном времени.
📈 Сделайте следующий шаг
SCR-EURAUD FTS – это больше, чем просто торговая система, это мощный инструмент, разработанный, чтобы помочь в достижении финансовых целей с высокой вероятностью и уверенностью. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в Forex, эта система предлагает надежное автоматизированное решение для эффективной работы на рынке.
📧 Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как SCR-EURAUD FTS может преобразить ваш трейдинг.
Ощутите силу точности, автоматизации и стабильности с системой трейдинга SCR-EURAUD Forex.
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