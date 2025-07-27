Валюты / XPO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XPO: XPO Inc
135.34 USD 1.42 (1.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XPO за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.58, а максимальная — 135.54.
Следите за динамикой XPO Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XPO
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- Saia stock outpaces competitors in Q3 tonnage trends, Benchmark maintains Buy
- XPO: Valuation Is Still Not Enticing Despite Its Robust Fundamentals (NYSE:XPO)
- XPO reports 4.7% decrease in August LTL tonnage
- XPO: Freight Market Challenges Limit Near-Term Upside (NYSE:XPO)
- QXO stock rating initiated at Overweight by Morgan Stanley with $35 target
- XPO stock maintains Buy rating at Benchmark amid margin improvement
- A Whipsaw Week
- Earnings call transcript: XPO Q2 2025 earnings beat expectations but stock dips
- If I'm Right About This, I Could Build Generational Wealth
- 3 Strong Buy-Rated Stocks with a ‘Perfect 10’ Smart Score - TipRanks.com
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- 3 Reasons XPO Stock Could Take Off in the Second Half of the Year
- XPO (XPO) Q2 EPS Beats Estimates 6%
- XPO stock price target lowered to $131 from $133 at TD Cowen
- XPO stock price target lowered to $134 by Evercore ISI on demand concerns
- XPO, Inc. (XPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why XPO Stock Is Tumbling Thursday - XPO (NYSE:XPO)
- XPO (XPO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- XPO earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- XPO (XPO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Ahead of XPO (XPO) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Old Dominion Freight Line (ODFL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
Дневной диапазон
132.58 135.54
Годовой диапазон
85.06 161.00
- Предыдущее закрытие
- 133.92
- Open
- 133.79
- Bid
- 135.34
- Ask
- 135.64
- Low
- 132.58
- High
- 135.54
- Объем
- 1.555 K
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- 5.93%
- 6-месячное изменение
- 26.14%
- Годовое изменение
- 25.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.