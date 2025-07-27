КотировкиРазделы
Валюты / XPO
XPO: XPO Inc

135.34 USD 1.42 (1.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XPO за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.58, а максимальная — 135.54.

Следите за динамикой XPO Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости XPO

Дневной диапазон
132.58 135.54
Годовой диапазон
85.06 161.00
Предыдущее закрытие
133.92
Open
133.79
Bid
135.34
Ask
135.64
Low
132.58
High
135.54
Объем
1.555 K
Дневное изменение
1.06%
Месячное изменение
5.93%
6-месячное изменение
26.14%
Годовое изменение
25.79%
