Divisas / XPO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XPO: XPO Inc
129.99 USD 5.35 (3.95%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XPO de hoy ha cambiado un -3.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 129.38, mientras que el máximo ha alcanzado 137.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas XPO Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPO News
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- Saia stock outpaces competitors in Q3 tonnage trends, Benchmark maintains Buy
- XPO: Valuation Is Still Not Enticing Despite Its Robust Fundamentals (NYSE:XPO)
- XPO reports 4.7% decrease in August LTL tonnage
- XPO: Freight Market Challenges Limit Near-Term Upside (NYSE:XPO)
- QXO stock rating initiated at Overweight by Morgan Stanley with $35 target
- XPO stock maintains Buy rating at Benchmark amid margin improvement
- A Whipsaw Week
- Earnings call transcript: XPO Q2 2025 earnings beat expectations but stock dips
- If I'm Right About This, I Could Build Generational Wealth
- 3 Strong Buy-Rated Stocks with a ‘Perfect 10’ Smart Score - TipRanks.com
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- 3 Reasons XPO Stock Could Take Off in the Second Half of the Year
- XPO (XPO) Q2 EPS Beats Estimates 6%
- XPO stock price target lowered to $131 from $133 at TD Cowen
- XPO stock price target lowered to $134 by Evercore ISI on demand concerns
- XPO, Inc. (XPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why XPO Stock Is Tumbling Thursday - XPO (NYSE:XPO)
- XPO (XPO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- XPO earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- XPO (XPO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Ahead of XPO (XPO) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- Old Dominion Freight Line (ODFL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSMX)
Rango diario
129.38 137.20
Rango anual
85.06 161.00
- Cierres anteriores
- 135.34
- Open
- 134.25
- Bid
- 129.99
- Ask
- 130.29
- Low
- 129.38
- High
- 137.20
- Volumen
- 4.008 K
- Cambio diario
- -3.95%
- Cambio mensual
- 1.75%
- Cambio a 6 meses
- 21.16%
- Cambio anual
- 20.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B