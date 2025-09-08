Валюты / TMUS
TMUS: T-Mobile US Inc
237.62 USD 2.12 (0.88%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TMUS за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 236.15, а максимальная — 240.14.
Следите за динамикой T-Mobile US Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
236.15 240.14
Годовой диапазон
202.77 276.49
- Предыдущее закрытие
- 239.74
- Open
- 239.88
- Bid
- 237.62
- Ask
- 237.92
- Low
- 236.15
- High
- 240.14
- Объем
- 6.539 K
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- -5.59%
- 6-месячное изменение
- -10.64%
- Годовое изменение
- 15.61%
