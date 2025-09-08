КотировкиРазделы
TMUS: T-Mobile US Inc

237.62 USD 2.12 (0.88%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TMUS за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 236.15, а максимальная — 240.14.

Следите за динамикой T-Mobile US Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
236.15 240.14
Годовой диапазон
202.77 276.49
Предыдущее закрытие
239.74
Open
239.88
Bid
237.62
Ask
237.92
Low
236.15
High
240.14
Объем
6.539 K
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
-5.59%
6-месячное изменение
-10.64%
Годовое изменение
15.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.