FiyatlarBölümler
Dövizler / TMUS
Geri dön - Hisse senetleri

TMUS: T-Mobile US Inc

238.17 USD 0.66 (0.28%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TMUS fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 236.44 ve Yüksek fiyatı olarak 239.79 aralığında işlem gördü.

T-Mobile US Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMUS haberleri

Günlük aralık
236.44 239.79
Yıllık aralık
202.77 276.49
Önceki kapanış
238.83
Açılış
238.82
Satış
238.17
Alış
238.47
Düşük
236.44
Yüksek
239.79
Hacim
10.180 K
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
-5.38%
6 aylık değişim
-10.43%
Yıllık değişim
15.88%
21 Eylül, Pazar