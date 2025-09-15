Dövizler / TMUS
TMUS: T-Mobile US Inc
238.17 USD 0.66 (0.28%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TMUS fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 236.44 ve Yüksek fiyatı olarak 239.79 aralığında işlem gördü.
T-Mobile US Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMUS haberleri
- Exclusive-Comcast plans to cut jobs at its biggest unit, housing broadband and pay TV, to centralize operations, source says
- KeyBanc, fiber endişeleri nedeniyle T-Mobile hissesi için Düşük Ağırlık notunu koruyor
- KeyBanc reiterates Underweight rating on T-Mobile stock amid fiber concerns
- T-Mobile üç aylık temettüsünü %16 artırarak hisse başına 1,02 dolara yükseltti
- T-Mobile increases quarterly dividend by 16% to $1.02 per share
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- Bernstein analisti AT&T hissesi için 32 dolar hedefiyle Outperform notunu yineledi
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- Raymond James, AT&T için hedef fiyatını büyüme beklentisiyle 33 dolara yükseltti
- AT&T stock price target raised to $33 by Raymond James on growth outlook
- Token Cat Limited, hissedar onayına bağlı olarak yan kuruluşlarını 1 dolara satmayı kabul etti
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Moody’s, SoftBank Group’u Ba2’ye yükseltti, görünüm durağan
- SoftBank Group upgraded to Ba2 by Moody’s, outlook stable
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- Güçlü operatör kampanyaları sürerken Evercore ISI Apple hisse senedi notunu korudu
- Apple stock rating maintained by Evercore ISI amid strong carrier promotions
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- Evercore ISI, maliyet baskıları nedeniyle Alaska Air hedef fiyatını 65 dolara düşürdü
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
Günlük aralık
236.44 239.79
Yıllık aralık
202.77 276.49
- Önceki kapanış
- 238.83
- Açılış
- 238.82
- Satış
- 238.17
- Alış
- 238.47
- Düşük
- 236.44
- Yüksek
- 239.79
- Hacim
- 10.180 K
- Günlük değişim
- -0.28%
- Aylık değişim
- -5.38%
- 6 aylık değişim
- -10.43%
- Yıllık değişim
- 15.88%
21 Eylül, Pazar