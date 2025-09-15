CotationsSections
Devises / TMUS
Retour à Actions

TMUS: T-Mobile US Inc

238.17 USD 0.66 (0.28%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TMUS a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 236.44 et à un maximum de 239.79.

Suivez la dynamique T-Mobile US Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMUS Nouvelles

Range quotidien
236.44 239.79
Range Annuel
202.77 276.49
Clôture Précédente
238.83
Ouverture
238.82
Bid
238.17
Ask
238.47
Plus Bas
236.44
Plus Haut
239.79
Volume
10.180 K
Changement quotidien
-0.28%
Changement Mensuel
-5.38%
Changement à 6 Mois
-10.43%
Changement Annuel
15.88%
20 septembre, samedi