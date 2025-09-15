Devises / TMUS
TMUS: T-Mobile US Inc
238.17 USD 0.66 (0.28%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TMUS a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 236.44 et à un maximum de 239.79.
Suivez la dynamique T-Mobile US Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TMUS Nouvelles
- Exclusive-Comcast plans to cut jobs at its biggest unit, housing broadband and pay TV, to centralize operations, source says
- KeyBanc maintient sa note Sous-pondérer pour T-Mobile en raison de préoccupations liées à la fibre
- T-Mobile augmente son dividende trimestriel de 16% à 1,02$ par action
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- L’analyste de Bernstein maintient la note Surperformance pour l’action AT&T avec un objectif de 32$
- Raymond James relève l’objectif de cours de l’action AT&T à 33$ en raison des perspectives de croissance
- Token Cat Limited accepte de vendre ses filiales pour 1$ sous réserve de l’approbation des actionnaires
- SoftBank Group relevé à Ba2 par Moody’s, perspective stable
- La notation de l’action Apple maintenue par Evercore ISI grâce aux fortes promotions des opérateurs
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
Range quotidien
236.44 239.79
Range Annuel
202.77 276.49
- Clôture Précédente
- 238.83
- Ouverture
- 238.82
- Bid
- 238.17
- Ask
- 238.47
- Plus Bas
- 236.44
- Plus Haut
- 239.79
- Volume
- 10.180 K
- Changement quotidien
- -0.28%
- Changement Mensuel
- -5.38%
- Changement à 6 Mois
- -10.43%
- Changement Annuel
- 15.88%
20 septembre, samedi