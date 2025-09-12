Währungen / TMUS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TMUS: T-Mobile US Inc
238.83 USD 0.62 (0.26%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TMUS hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 237.36 bis zu einem Hoch von 240.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die T-Mobile US Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMUS News
- T-Mobile steigert Quartalsdividende um 16 % auf 1,02 US-Dollar je Aktie
- T-Mobile increases quarterly dividend by 16% to $1.02 per share
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- Bernstein bestätigt Outperform-Rating für AT&T-Aktie mit Kursziel von 32 US-Dollar
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- Wachstumsaussichten: Raymond James hebt Kursziel für AT&T auf 33 US-Dollar an
- AT&T stock price target raised to $33 by Raymond James on growth outlook
- Token Cat verkauft Tochtergesellschaften für 1 US-Dollar – Zustimmung der Aktionäre ausstehend
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Moody’s stuft SoftBank auf Ba2 hoch, Ausblick stabil
- SoftBank Group upgraded to Ba2 by Moody’s, outlook stable
- KI-Innovationen: Tigress erhöht Apple-Kursziel auf 305 US-Dollar/n
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- Starke Mobilfunk-Angebote stützen Apple: Evercore ISI bekräftigt Kaufempfehlung
- Apple stock rating maintained by Evercore ISI amid strong carrier promotions
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
- VZ Gains From Healthy Demand in Public Safety Domain: Will it Persist?
Tagesspanne
237.36 240.74
Jahresspanne
202.77 276.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 239.45
- Eröffnung
- 237.56
- Bid
- 238.83
- Ask
- 239.13
- Tief
- 237.36
- Hoch
- 240.74
- Volumen
- 8.185 K
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- -5.11%
- 6-Monatsänderung
- -10.18%
- Jahresänderung
- 16.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K