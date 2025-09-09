Divisas / TMUS
TMUS: T-Mobile US Inc
239.45 USD 1.83 (0.77%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TMUS de hoy ha cambiado un 0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 238.33, mientras que el máximo ha alcanzado 240.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas T-Mobile US Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMUS News
- Token Cat Limited acuerda vender subsidiarias por 1 dólar pendiente de aprobación
- Moody’s eleva la calificación de SoftBank Group a Ba2, perspectiva estable
- Moody’s eleva calificación de SoftBank Group a Ba2 con perspectiva estable
- Objetivo de precio de las acciones de Apple elevado a 305 dólares por Tigress debido a la innovación en IA
- Tigress eleva precio objetivo de Apple a $305 por innovación en IA
- Calificación de acciones de Apple mantenida por Evercore ISI en medio de fuertes promociones de operadores
- Evercore ISI mantiene calificación de Apple ante fuertes promociones de operadores
- Aviat lanza solución de router LTE 5G para vehículos de emergencia
- Las acciones de S4 Capital caen un 9% tras recortar previsiones de ingresos y resultados semestrales por debajo de lo esperado
- Acciones de S4 Capital caen 9% tras recorte de previsión y resultados débiles
- Deutsche Telekom vende 33,7 millones de dólares en acciones de T-Mobile US (TMUS)
- T-Mobile en la Conferencia de Goldman Sachs: Crecimiento Estratégico e Innovación
Rango diario
238.33 240.81
Rango anual
202.77 276.49
- Cierres anteriores
- 237.62
- Open
- 238.90
- Bid
- 239.45
- Ask
- 239.75
- Low
- 238.33
- High
- 240.81
- Volumen
- 7.705 K
- Cambio diario
- 0.77%
- Cambio mensual
- -4.87%
- Cambio a 6 meses
- -9.95%
- Cambio anual
- 16.50%
