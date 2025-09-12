通貨 / TMUS
TMUS: T-Mobile US Inc
238.83 USD 0.62 (0.26%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TMUSの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり237.36の安値と240.74の高値で取引されました。
T-Mobile US Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TMUS News
- T-Mobile、四半期配当を16%増の1株当たり1.02ドルに引き上げ
- T-Mobile increases quarterly dividend by 16% to $1.02 per share
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- バーンスタイン・アナリスト、AT&T株に32ドル目標で「アウトパフォーム」評価を維持
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- レイモンド・ジェームズ、成長見通しによりAT&T株価目標を33ドルに引き上げ
- AT&T stock price target raised to $33 by Raymond James on growth outlook
- トークン・キャット、株主承認を条件に子会社を1ドルで売却へ
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- ムーディーズ、ソフトバンクグループの格付けをBa2に引き上げ、見通しは安定的
- SoftBank Group upgraded to Ba2 by Moody’s, outlook stable
- アップル株価目標、AIイノベーションによりTigressが305ドルに引き上げ
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- アップル株、キャリアの強力なプロモーションの中でエバコアISIが格付けを維持
- Apple stock rating maintained by Evercore ISI amid strong carrier promotions
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
- S4キャピタル株、収益見通し引き下げと上半期決算の予想未達で9%下落
- VZ Gains From Healthy Demand in Public Safety Domain: Will it Persist?
1日のレンジ
237.36 240.74
1年のレンジ
202.77 276.49
- 以前の終値
- 239.45
- 始値
- 237.56
- 買値
- 238.83
- 買値
- 239.13
- 安値
- 237.36
- 高値
- 240.74
- 出来高
- 8.185 K
- 1日の変化
- -0.26%
- 1ヶ月の変化
- -5.11%
- 6ヶ月の変化
- -10.18%
- 1年の変化
- 16.20%
