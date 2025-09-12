クォートセクション
TMUS: T-Mobile US Inc

238.83 USD 0.62 (0.26%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TMUSの今日の為替レートは、-0.26%変化しました。日中、通貨は1あたり237.36の安値と240.74の高値で取引されました。

T-Mobile US Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
237.36 240.74
1年のレンジ
202.77 276.49
以前の終値
239.45
始値
237.56
買値
238.83
買値
239.13
安値
237.36
高値
240.74
出来高
8.185 K
1日の変化
-0.26%
1ヶ月の変化
-5.11%
6ヶ月の変化
-10.18%
1年の変化
16.20%
