Valute / TMUS
TMUS: T-Mobile US Inc
238.17 USD 0.66 (0.28%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TMUS ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 236.44 e ad un massimo di 239.79.
Segui le dinamiche di T-Mobile US Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMUS News
- Exclusive-Comcast plans to cut jobs at its biggest unit, housing broadband and pay TV, to centralize operations, source says
- KeyBanc conferma il rating Underweight su T-Mobile tra preoccupazioni sulla fibra
- KeyBanc reiterates Underweight rating on T-Mobile stock amid fiber concerns
- T-Mobile aumenta il dividendo trimestrale del 16% a 1,02 dollari per azione
- T-Mobile increases quarterly dividend by 16% to $1.02 per share
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- L’analista di Bernstein conferma il rating Outperform per AT&T con target di $32
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- Raymond James alza il target di prezzo delle azioni AT&T a $33 sulle prospettive di crescita
- AT&T stock price target raised to $33 by Raymond James on growth outlook
- Token Cat Limited accetta di vendere filiali per 1$ in attesa dell’approvazione degli azionisti
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- SoftBank Group promossa a Ba2 da Moody’s, outlook stabile
- SoftBank Group upgraded to Ba2 by Moody’s, outlook stable
- Obiettivo di prezzo delle azioni Apple alzato a $305 da Tigress per l’innovazione AI
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- Rating di Apple mantenuto da Evercore ISI grazie alle forti promozioni
- Apple stock rating maintained by Evercore ISI amid strong carrier promotions
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
Intervallo Giornaliero
236.44 239.79
Intervallo Annuale
202.77 276.49
- Chiusura Precedente
- 238.83
- Apertura
- 238.82
- Bid
- 238.17
- Ask
- 238.47
- Minimo
- 236.44
- Massimo
- 239.79
- Volume
- 10.180 K
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- -5.38%
- Variazione Semestrale
- -10.43%
- Variazione Annuale
- 15.88%
20 settembre, sabato