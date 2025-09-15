QuotazioniSezioni
Valute / TMUS
Tornare a Azioni

TMUS: T-Mobile US Inc

238.17 USD 0.66 (0.28%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TMUS ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 236.44 e ad un massimo di 239.79.

Segui le dinamiche di T-Mobile US Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMUS News

Intervallo Giornaliero
236.44 239.79
Intervallo Annuale
202.77 276.49
Chiusura Precedente
238.83
Apertura
238.82
Bid
238.17
Ask
238.47
Minimo
236.44
Massimo
239.79
Volume
10.180 K
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
-5.38%
Variazione Semestrale
-10.43%
Variazione Annuale
15.88%
20 settembre, sabato