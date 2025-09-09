Moedas / TMUS
TMUS: T-Mobile US Inc
239.45 USD 1.83 (0.77%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TMUS para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 238.33 e o mais alto foi 240.81.
Veja a dinâmica do par de moedas T-Mobile US Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
238.33 240.81
Faixa anual
202.77 276.49
- Fechamento anterior
- 237.62
- Open
- 238.90
- Bid
- 239.45
- Ask
- 239.75
- Low
- 238.33
- High
- 240.81
- Volume
- 7.705 K
- Mudança diária
- 0.77%
- Mudança mensal
- -4.87%
- Mudança de 6 meses
- -9.95%
- Mudança anual
- 16.50%
