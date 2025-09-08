货币 / TMUS
TMUS: T-Mobile US Inc
237.62 USD 2.12 (0.88%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TMUS汇率已更改-0.88%。当日，交易品种以低点236.15和高点240.14进行交易。
关注T-Mobile US Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMUS新闻
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- 苹果股票评级在强劲运营商促销活动中被Evercore ISI维持
- Apple stock rating maintained by Evercore ISI amid strong carrier promotions
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
- VZ Gains From Healthy Demand in Public Safety Domain: Will it Persist?
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Deutsche Telekom sells $33.7 million in T-Mobile US (TMUS) shares
- T-Mobile at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and Innovation
- JPMorgan elevates three insiders as global investment banking chairs on M&A revival
- The Zacks Analyst Blog Highlights Broadcom, T-Mobile, Abbott Laboratories, CBL & Associates Properties and Crown Crafts
- Strength Seen in Uniti (UNIT): Can Its 12.7% Jump Turn into More Strength?
- Echostar stock price target raised to $102 from $67 at Deutsche Bank
- Deutsche Bank says ’buy the news’ in EchoStar stock after SpaceX deal
- Deutsche Telekom affected as SpaceX strikes $17B deal with Echosta
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- Nasdaq notches record high close; traders focus on rate cuts
- Nasdaq hits record high as traders focus on rate cuts
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Wall St gains as markets bet on September rate cut; Nasdaq hits record high
- Why AST SpaceMobile Stock Sank Today
- AT&T Rides on Strength in Communications Segment: Will it Persist?
- S&P 500, Nasdaq recover from losses as markets bet on September rate cut
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
日范围
236.15 240.14
年范围
202.77 276.49
- 前一天收盘价
- 239.74
- 开盘价
- 239.88
- 卖价
- 237.62
- 买价
- 237.92
- 最低价
- 236.15
- 最高价
- 240.14
- 交易量
- 6.539 K
- 日变化
- -0.88%
- 月变化
- -5.59%
- 6个月变化
- -10.64%
- 年变化
- 15.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值