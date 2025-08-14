Валюты / PNR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PNR: Pentair plc
110.99 USD 0.33 (0.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PNR за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 109.65, а максимальная — 111.16.
Следите за динамикой Pentair plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PNR
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Pentair (PNR) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Pentair plc (PNR) is a Great Choice
- Pentair Plc (PNR) Presents At Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Pentair на конференции Morgan Stanley Laguna: стратегические перспективы роста
- Pentair at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Insights
- Goldman refreshes its gold stocks outlook for 2025
- Pentair plc (PNR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Pentair stock hits all-time high at $110.87
- Why Pentair plc (PNR) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Zacks Industry Outlook Highlights Montrose Environmental Group, Zurn Elkay Water Solutions and Pentair
- Why Is Republic Services (RSG) Up 1.4% Since Last Earnings Report?
- 3 Waste Removal Services Stocks to Consider Despite Industry Woes
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Veralto (VLTO) Up 2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Waste Connections (WCN) Down 0.9% Since Last Earnings Report?
- Why Is Pentair (PNR) Up 1.4% Since Last Earnings Report?
- Pentair plc (PNR) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Pentair (PNR) Stock: An Improved Story
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- What's Going On With Pentair Stock Monday? - Pentair (NYSE:PNR)
- Pentair to acquire Hydra-Stop
- Pentair to acquire water valve maker Hydra-Stop for $290 million
- Xylem Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
Дневной диапазон
109.65 111.16
Годовой диапазон
74.25 112.91
- Предыдущее закрытие
- 110.66
- Open
- 110.85
- Bid
- 110.99
- Ask
- 111.29
- Low
- 109.65
- High
- 111.16
- Объем
- 1.948 K
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 5.34%
- 6-месячное изменение
- 27.49%
- Годовое изменение
- 13.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.