PNR: Pentair plc

110.31 USD 1.21 (1.09%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PNR a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.87 et à un maximum de 112.24.

Suivez la dynamique Pentair plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
109.87 112.24
Range Annuel
74.25 112.91
Clôture Précédente
111.52
Ouverture
111.83
Bid
110.31
Ask
110.61
Plus Bas
109.87
Plus Haut
112.24
Volume
1.719 K
Changement quotidien
-1.09%
Changement Mensuel
4.70%
Changement à 6 Mois
26.71%
Changement Annuel
12.91%
