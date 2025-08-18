Währungen / PNR
PNR: Pentair plc
111.52 USD 2.04 (1.86%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PNR hat sich für heute um 1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.00 bis zu einem Hoch von 112.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pentair plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
110.00 112.91
Jahresspanne
74.25 112.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 109.48
- Eröffnung
- 110.01
- Bid
- 111.52
- Ask
- 111.82
- Tief
- 110.00
- Hoch
- 112.91
- Volumen
- 2.043 K
- Tagesänderung
- 1.86%
- Monatsänderung
- 5.85%
- 6-Monatsänderung
- 28.10%
- Jahresänderung
- 14.15%
