Dövizler / PNR
PNR: Pentair plc
110.31 USD 1.21 (1.09%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PNR fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 109.87 ve Yüksek fiyatı olarak 112.24 aralığında işlem gördü.
Pentair plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
109.87 112.24
Yıllık aralık
74.25 112.91
- Önceki kapanış
- 111.52
- Açılış
- 111.83
- Satış
- 110.31
- Alış
- 110.61
- Düşük
- 109.87
- Yüksek
- 112.24
- Hacim
- 1.719 K
- Günlük değişim
- -1.09%
- Aylık değişim
- 4.70%
- 6 aylık değişim
- 26.71%
- Yıllık değişim
- 12.91%
21 Eylül, Pazar