FiyatlarBölümler
Dövizler / PNR
Geri dön - Hisse senetleri

PNR: Pentair plc

110.31 USD 1.21 (1.09%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PNR fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 109.87 ve Yüksek fiyatı olarak 112.24 aralığında işlem gördü.

Pentair plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PNR haberleri

Günlük aralık
109.87 112.24
Yıllık aralık
74.25 112.91
Önceki kapanış
111.52
Açılış
111.83
Satış
110.31
Alış
110.61
Düşük
109.87
Yüksek
112.24
Hacim
1.719 K
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
4.70%
6 aylık değişim
26.71%
Yıllık değişim
12.91%
21 Eylül, Pazar