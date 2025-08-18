통화 / PNR
PNR: Pentair plc
110.31 USD 1.21 (1.09%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PNR 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 109.87이고 고가는 112.24이었습니다.
Pentair plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
109.87 112.24
년간 변동
74.25 112.91
- 이전 종가
- 111.52
- 시가
- 111.83
- Bid
- 110.31
- Ask
- 110.61
- 저가
- 109.87
- 고가
- 112.24
- 볼륨
- 1.719 K
- 일일 변동
- -1.09%
- 월 변동
- 4.70%
- 6개월 변동
- 26.71%
- 년간 변동율
- 12.91%
