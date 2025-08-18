Divisas / PNR
PNR: Pentair plc
109.48 USD 1.51 (1.36%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PNR de hoy ha cambiado un -1.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 108.83, mientras que el máximo ha alcanzado 112.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pentair plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
108.83 112.34
Rango anual
74.25 112.91
- Cierres anteriores
- 110.99
- Open
- 111.26
- Bid
- 109.48
- Ask
- 109.78
- Low
- 108.83
- High
- 112.34
- Volumen
- 2.495 K
- Cambio diario
- -1.36%
- Cambio mensual
- 3.91%
- Cambio a 6 meses
- 25.75%
- Cambio anual
- 12.06%
