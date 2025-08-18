CotizacionesSecciones
PNR: Pentair plc

109.48 USD 1.51 (1.36%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PNR de hoy ha cambiado un -1.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 108.83, mientras que el máximo ha alcanzado 112.34.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pentair plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PNR News

Rango diario
108.83 112.34
Rango anual
74.25 112.91
Cierres anteriores
110.99
Open
111.26
Bid
109.48
Ask
109.78
Low
108.83
High
112.34
Volumen
2.495 K
Cambio diario
-1.36%
Cambio mensual
3.91%
Cambio a 6 meses
25.75%
Cambio anual
12.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B