货币 / PNR
PNR: Pentair plc
111.17 USD 0.18 (0.16%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PNR汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点110.97和高点111.99进行交易。
关注Pentair plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PNR新闻
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Pentair (PNR) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Pentair plc (PNR) is a Great Choice
- 黄金盛宴还在继续！高盛上调金价长期预期 持续看好黄金股
- Pentair Plc (PNR) Presents At Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- 摩根士丹利拉古纳会议：潘太尔战略增长洞察
- Pentair at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Insights
- Goldman refreshes its gold stocks outlook for 2025
- Pentair plc (PNR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Pentair stock hits all-time high at $110.87
- Why Pentair plc (PNR) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Zacks Industry Outlook Highlights Montrose Environmental Group, Zurn Elkay Water Solutions and Pentair
- Why Is Republic Services (RSG) Up 1.4% Since Last Earnings Report?
- 3 Waste Removal Services Stocks to Consider Despite Industry Woes
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Veralto (VLTO) Up 2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is Waste Connections (WCN) Down 0.9% Since Last Earnings Report?
- Why Is Pentair (PNR) Up 1.4% Since Last Earnings Report?
- Pentair plc (PNR) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Pentair (PNR) Stock: An Improved Story
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- What's Going On With Pentair Stock Monday? - Pentair (NYSE:PNR)
- Pentair to acquire Hydra-Stop
- Pentair to acquire water valve maker Hydra-Stop for $290 million
日范围
110.97 111.99
年范围
74.25 112.91
- 前一天收盘价
- 110.99
- 开盘价
- 111.26
- 卖价
- 111.17
- 买价
- 111.47
- 最低价
- 110.97
- 最高价
- 111.99
- 交易量
- 450
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 5.51%
- 6个月变化
- 27.69%
- 年变化
- 13.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值