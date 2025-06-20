Валюты / ONTO
ONTO: Onto Innovation Inc
120.57 USD 4.17 (3.58%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONTO за сегодня изменился на 3.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.47, а максимальная — 122.19.
Следите за динамикой Onto Innovation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ONTO
- Onto Innovation (ONTO) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- ONTO Unveils Atlas G6 OCD Metrology System for AI-Era Process Control
- Onto Innovation Inc. (ONTO) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- Camtek: Interesting, Just Not Interesting Enough (NASDAQ:CAMT)
- Onto Stock: Slow Growth And Poor Margins Don't Justify High Valuation (NYSE:ONTO)
- Wall Street Analysts Think Onto Innovation (ONTO) Is a Good Investment: Is It?
- Onto Innovation (ONTO) International Revenue Performance Explored
- Onto Innovation's Q2 Earnings Miss Estimates, Top Line Up 5% Y/Y
- Evercore ISI lowers Onto Innovation stock price target to $115 on revenue pause
- Onto Innovation (ONTO) Q2 Earnings Lag Estimates
- Stifel lowers Onto Innovation stock price target to $110 on expected 3Q pause
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Growth SMA Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSMLX)
- Onto Innovation (ONTO) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Onto Innovation (ONTO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Why Onto Innovation (ONTO) Dipped More Than Broader Market Today
- Onto Innovation stock rating reiterated as Buy by Benchmark
- Semiconductors Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Onto Innovation stock unchanged as Stifel reiterates Hold rating
- Onto Innovation: Putting Cash Productively To Work (NYSE:ONTO)
- Onto Innovation to acquire Semilab’s materials analysis business for $545m
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Onto Innovation Q1 2024 slides: AI-driven expansion amid semiconductor market challenges
- Benchmark reiterates buy rating on Onto Innovation stock amid expected rebound
Дневной диапазон
116.47 122.19
Годовой диапазон
85.89 228.41
- Предыдущее закрытие
- 116.40
- Open
- 116.93
- Bid
- 120.57
- Ask
- 120.87
- Low
- 116.47
- High
- 122.19
- Объем
- 4.978 K
- Дневное изменение
- 3.58%
- Месячное изменение
- 18.40%
- 6-месячное изменение
- 0.28%
- Годовое изменение
- -42.33%
