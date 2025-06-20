КотировкиРазделы
ONTO: Onto Innovation Inc

120.57 USD 4.17 (3.58%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ONTO за сегодня изменился на 3.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.47, а максимальная — 122.19.

Следите за динамикой Onto Innovation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
116.47 122.19
Годовой диапазон
85.89 228.41
Предыдущее закрытие
116.40
Open
116.93
Bid
120.57
Ask
120.87
Low
116.47
High
122.19
Объем
4.978 K
Дневное изменение
3.58%
Месячное изменение
18.40%
6-месячное изменение
0.28%
Годовое изменение
-42.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.