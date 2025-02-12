КотировкиРазделы
OESX: Orion Energy Systems Inc

9.83 USD 0.39 (4.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OESX за сегодня изменился на 4.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.45, а максимальная — 10.00.

Дневной диапазон
9.45 10.00
Годовой диапазон
0.55 10.00
Предыдущее закрытие
9.44
Open
9.50
Bid
9.83
Ask
10.13
Low
9.45
High
10.00
Объем
72
Дневное изменение
4.13%
Месячное изменение
38.84%
6-месячное изменение
1265.28%
Годовое изменение
1056.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.