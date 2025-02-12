Валюты / OESX
OESX: Orion Energy Systems Inc
9.83 USD 0.39 (4.13%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OESX за сегодня изменился на 4.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.45, а максимальная — 10.00.
Следите за динамикой Orion Energy Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OESX
- Orion Energy на конференции IAccess Alpha: новые стратегии роста
- Orion Energy at IAccess Alpha Conference: New Growth Strategies
- Orion Energy Systems восстанавливает соответствие требованиям Nasdaq после обратного сплита акций
- Orion Energy Systems regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Wall Street Analysts Think Orion Energy Systems (OESX) Could Surge 143.91%: Read This Before Placing a Bet
- Orion Energy Systems highlights alignment with federal EV charging guidance
- Orion Energy Systems to implement 1-for-10 reverse stock split
- Orion to install EV chargers at Massachusetts service plazas
- Orion Energy Systems, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OESX)
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Orion Energy Q1 2026 slides: Margin improvement offsets revenue challenges
- OESX Gross Margin Jumps to 30%
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Orion Energy Systems secures $7M in automotive LED lighting contracts
- H.C. Wainwright lowers Orion Energy Systems price target on weak outlook
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Orion Energy Systems Q4 2025 sees revenue dip, stock rises
- Orion’s FY’25 Gross Margin Increased to 25.4% (+230 bps) on Revenue of $79.7M; Expects 5% Revenue Growth and Improved Bottom Line Performance in FY’26; Call Today at 10am ET
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- Orion Energy Q3 FY2025 slides: Diversification strategy amid revenue challenges
- LED Lighting, EV Charging Station and Electrical Maintenance Solutions Provider Orion Hosts Q4 Conference Call Thursday, June 26th at 10am ET
- orion energy systems defers ceo’s signing bonus amid financial review
- Orion Energy stock hits 52-week low at $0.64 amid market challenges
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.45 10.00
Годовой диапазон
0.55 10.00
- Предыдущее закрытие
- 9.44
- Open
- 9.50
- Bid
- 9.83
- Ask
- 10.13
- Low
- 9.45
- High
- 10.00
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- 4.13%
- Месячное изменение
- 38.84%
- 6-месячное изменение
- 1265.28%
- Годовое изменение
- 1056.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.