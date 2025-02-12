통화 / OESX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OESX: Orion Energy Systems Inc
9.19 USD 0.03 (0.33%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OESX 환율이 오늘 -0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.75이고 고가는 9.23이었습니다.
Orion Energy Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OESX News
- 오리온 에너지, IAccess Alpha 컨퍼런스서 신규 성장 전략 발표
- Orion Energy at IAccess Alpha Conference: New Growth Strategies
- 오리온 에너지 시스템즈, 주식 병합 후 나스닥 상장 요건 재충족
- Orion Energy Systems regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Wall Street Analysts Think Orion Energy Systems (OESX) Could Surge 143.91%: Read This Before Placing a Bet
- Orion Energy Systems highlights alignment with federal EV charging guidance
- Orion Energy Systems to implement 1-for-10 reverse stock split
- Orion to install EV chargers at Massachusetts service plazas
- Orion Energy Systems, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OESX)
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Orion Energy Q1 2026 slides: Margin improvement offsets revenue challenges
- OESX Gross Margin Jumps to 30%
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Orion Energy Systems secures $7M in automotive LED lighting contracts
- H.C. Wainwright lowers Orion Energy Systems price target on weak outlook
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Orion Energy Systems Q4 2025 sees revenue dip, stock rises
- Orion’s FY’25 Gross Margin Increased to 25.4% (+230 bps) on Revenue of $79.7M; Expects 5% Revenue Growth and Improved Bottom Line Performance in FY’26; Call Today at 10am ET
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- Orion Energy Q3 FY2025 slides: Diversification strategy amid revenue challenges
- LED Lighting, EV Charging Station and Electrical Maintenance Solutions Provider Orion Hosts Q4 Conference Call Thursday, June 26th at 10am ET
- orion energy systems defers ceo’s signing bonus amid financial review
- Orion Energy stock hits 52-week low at $0.64 amid market challenges
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
8.75 9.23
년간 변동
0.55 10.00
- 이전 종가
- 9.22
- 시가
- 9.05
- Bid
- 9.19
- Ask
- 9.49
- 저가
- 8.75
- 고가
- 9.23
- 볼륨
- 37
- 일일 변동
- -0.33%
- 월 변동
- 29.80%
- 6개월 변동
- 1176.39%
- 년간 변동율
- 981.18%
20 9월, 토요일