Divisas / OESX
OESX: Orion Energy Systems Inc
9.14 USD 0.69 (7.02%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OESX de hoy ha cambiado un -7.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.12, mientras que el máximo ha alcanzado 10.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Orion Energy Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OESX News
- Orion Energy en la Conferencia IAccess Alpha: Nuevas Estrategias de Crecimiento
- Orion Energy presenta nuevas estrategias de crecimiento en conferencia IAccess Alpha
- Orion Energy at IAccess Alpha Conference: New Growth Strategies
- Orion Energy Systems recupera cumplimiento de Nasdaq tras split inverso
- Orion Energy Systems recupera el cumplimiento de Nasdaq tras división inversa de acciones
- Orion Energy Systems regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Wall Street Analysts Think Orion Energy Systems (OESX) Could Surge 143.91%: Read This Before Placing a Bet
- Orion Energy Systems highlights alignment with federal EV charging guidance
- Orion Energy Systems to implement 1-for-10 reverse stock split
- Orion to install EV chargers at Massachusetts service plazas
- Orion Energy Systems, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OESX)
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Orion Energy Q1 2026 slides: Margin improvement offsets revenue challenges
- OESX Gross Margin Jumps to 30%
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Orion Energy Systems secures $7M in automotive LED lighting contracts
- H.C. Wainwright lowers Orion Energy Systems price target on weak outlook
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Orion Energy Systems Q4 2025 sees revenue dip, stock rises
- Orion’s FY’25 Gross Margin Increased to 25.4% (+230 bps) on Revenue of $79.7M; Expects 5% Revenue Growth and Improved Bottom Line Performance in FY’26; Call Today at 10am ET
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- Orion Energy Q3 FY2025 slides: Diversification strategy amid revenue challenges
- LED Lighting, EV Charging Station and Electrical Maintenance Solutions Provider Orion Hosts Q4 Conference Call Thursday, June 26th at 10am ET
- orion energy systems defers ceo’s signing bonus amid financial review
Rango diario
9.12 10.00
Rango anual
0.55 10.00
- Cierres anteriores
- 9.83
- Open
- 10.00
- Bid
- 9.14
- Ask
- 9.44
- Low
- 9.12
- High
- 10.00
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- -7.02%
- Cambio mensual
- 29.10%
- Cambio a 6 meses
- 1169.44%
- Cambio anual
- 975.29%
