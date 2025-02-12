Dövizler / OESX
OESX: Orion Energy Systems Inc
9.19 USD 0.03 (0.33%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OESX fiyatı bugün -0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.75 ve Yüksek fiyatı olarak 9.23 aralığında işlem gördü.
Orion Energy Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OESX haberleri
- Orion Energy IAccess Alpha Konferansında: Yeni Büyüme Stratejileri
- Orion Energy at IAccess Alpha Conference: New Growth Strategies
- Orion Energy Systems ters hisse bölünmesi sonrası Nasdaq uyumluluğunu yeniden kazandı
- Orion Energy Systems regains Nasdaq compliance after reverse stock split
- Wall Street Analysts Think Orion Energy Systems (OESX) Could Surge 143.91%: Read This Before Placing a Bet
- Orion Energy Systems highlights alignment with federal EV charging guidance
- Orion Energy Systems to implement 1-for-10 reverse stock split
- Orion to install EV chargers at Massachusetts service plazas
- Orion Energy Systems, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OESX)
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Orion Energy Q1 2026 slides: Margin improvement offsets revenue challenges
- OESX Gross Margin Jumps to 30%
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- Orion Energy Systems secures $7M in automotive LED lighting contracts
- H.C. Wainwright lowers Orion Energy Systems price target on weak outlook
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Orion Energy Systems Q4 2025 sees revenue dip, stock rises
- Orion’s FY’25 Gross Margin Increased to 25.4% (+230 bps) on Revenue of $79.7M; Expects 5% Revenue Growth and Improved Bottom Line Performance in FY’26; Call Today at 10am ET
- Nike, Walgreens, McCormick, and more to report earnings Thursday
- Orion Energy Q3 FY2025 slides: Diversification strategy amid revenue challenges
- LED Lighting, EV Charging Station and Electrical Maintenance Solutions Provider Orion Hosts Q4 Conference Call Thursday, June 26th at 10am ET
- orion energy systems defers ceo’s signing bonus amid financial review
- Orion Energy stock hits 52-week low at $0.64 amid market challenges
- Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
8.75 9.23
Yıllık aralık
0.55 10.00
- Önceki kapanış
- 9.22
- Açılış
- 9.05
- Satış
- 9.19
- Alış
- 9.49
- Düşük
- 8.75
- Yüksek
- 9.23
- Hacim
- 37
- Günlük değişim
- -0.33%
- Aylık değişim
- 29.80%
- 6 aylık değişim
- 1176.39%
- Yıllık değişim
- 981.18%
