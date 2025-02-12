Währungen / OESX
OESX: Orion Energy Systems Inc
8.89 USD 0.33 (3.58%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OESX hat sich für heute um -3.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.75 bis zu einem Hoch von 9.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orion Energy Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.75 9.07
Jahresspanne
0.55 10.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.22
- Eröffnung
- 9.05
- Bid
- 8.89
- Ask
- 9.19
- Tief
- 8.75
- Hoch
- 9.07
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -3.58%
- Monatsänderung
- 25.56%
- 6-Monatsänderung
- 1134.72%
- Jahresänderung
- 945.88%
