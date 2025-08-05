Валюты / NOMD
NOMD: Nomad Foods Limited
13.76 USD 0.10 (0.73%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOMD за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.58, а максимальная — 13.82.
Следите за динамикой Nomad Foods Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NOMD
- Nomad Foods: High Debt, Declining Profitability, And Recurring Exceptional Items (NOMD)
- Nomad Foods: A Lot Of Work To Be Done Before It’s A Buy (NYSE:NOMD)
- Nomad Foods Limited (NOMD) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Nomad Foods at Barclays Conference: Strategic Adjustments Amid Challenges
- Nomad Foods Limited (NOMD) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025 - Slideshow (NYSE:NOMD)
- Nomad Foods reiterates 2025 guidance, unveils €200 million efficiency plan
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Can Kraft Heinz's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Earnings call transcript: Nomad Foods Q2 2025 beats EPS expectations, stock dips
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- European Wax Center Q2 Earnings Beat Estimates, Same-Store Sales Rise 0.3%
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- Mizuho lowers Nomad Foods stock price target on weather impact
- Monster Beverage Q2 Earnings Beat, Higher Sales Across Most Segments Aid
- Post Holdings Q3 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 Outlook Raised
- Celsius Q2 Earnings Beat Estimates, Higher Revenues Across Segments Aid
- Down 10.7% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Nomad Foods (NOMD)
- Nomad Foods Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NOMD)
- Nomad Foods Limited (NOMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nomad Foods (NOMD) Q2 Earnings Top Estimates
- Nomad Foods tops Q2 earnings estimates, shares rise
- ADM Q2 Earnings Beat Estimates, Segment-Wise Declines Act as Headwinds
- Medifast's Q2 Earnings Beat Estimates, Lower Revenues Hurt Margins
Дневной диапазон
13.58 13.82
Годовой диапазон
13.58 20.81
- Предыдущее закрытие
- 13.66
- Open
- 13.70
- Bid
- 13.76
- Ask
- 14.06
- Low
- 13.58
- High
- 13.82
- Объем
- 1.797 K
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- -11.11%
- 6-месячное изменение
- -30.58%
- Годовое изменение
- -27.77%
