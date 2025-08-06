Devises / NOMD
NOMD: Nomad Foods Limited
13.33 USD 0.35 (2.56%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NOMD a changé de -2.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.31 et à un maximum de 13.79.
Suivez la dynamique Nomad Foods Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NOMD Nouvelles
- BTIG abaisse l’objectif de cours de Nomad Foods à 18€ en raison des défis européens
- Nomad Foods stock price target lowered to $18 by BTIG on European challenges
- Nomad Foods: High Debt, Declining Profitability, And Recurring Exceptional Items (NOMD)
- Nomad Foods: A Lot Of Work To Be Done Before It’s A Buy (NYSE:NOMD)
- Nomad Foods Limited (NOMD) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Nomad Foods at Barclays Conference: Strategic Adjustments Amid Challenges
- Nomad Foods Limited (NOMD) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025 - Slideshow (NYSE:NOMD)
- Nomad Foods reiterates 2025 guidance, unveils €200 million efficiency plan
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Can Kraft Heinz's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Earnings call transcript: Nomad Foods Q2 2025 beats EPS expectations, stock dips
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- European Wax Center Q2 Earnings Beat Estimates, Same-Store Sales Rise 0.3%
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- Mizuho lowers Nomad Foods stock price target on weather impact
- Monster Beverage Q2 Earnings Beat, Higher Sales Across Most Segments Aid
- Post Holdings Q3 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 Outlook Raised
- Celsius Q2 Earnings Beat Estimates, Higher Revenues Across Segments Aid
- Down 10.7% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Nomad Foods (NOMD)
- Nomad Foods Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NOMD)
- Nomad Foods Limited (NOMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nomad Foods (NOMD) Q2 Earnings Top Estimates
- Nomad Foods tops Q2 earnings estimates, shares rise
Range quotidien
13.31 13.79
Range Annuel
13.31 20.81
- Clôture Précédente
- 13.68
- Ouverture
- 13.69
- Bid
- 13.33
- Ask
- 13.63
- Plus Bas
- 13.31
- Plus Haut
- 13.79
- Volume
- 1.840 K
- Changement quotidien
- -2.56%
- Changement Mensuel
- -13.89%
- Changement à 6 Mois
- -32.74%
- Changement Annuel
- -30.03%
20 septembre, samedi