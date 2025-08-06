QuotazioniSezioni
NOMD: Nomad Foods Limited

13.33 USD 0.35 (2.56%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NOMD ha avuto una variazione del -2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.31 e ad un massimo di 13.79.

Segui le dinamiche di Nomad Foods Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.31 13.79
Intervallo Annuale
13.31 20.81
Chiusura Precedente
13.68
Apertura
13.69
Bid
13.33
Ask
13.63
Minimo
13.31
Massimo
13.79
Volume
1.840 K
Variazione giornaliera
-2.56%
Variazione Mensile
-13.89%
Variazione Semestrale
-32.74%
Variazione Annuale
-30.03%
