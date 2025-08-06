Valute / NOMD
NOMD: Nomad Foods Limited
13.33 USD 0.35 (2.56%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NOMD ha avuto una variazione del -2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.31 e ad un massimo di 13.79.
Segui le dinamiche di Nomad Foods Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NOMD News
Intervallo Giornaliero
13.31 13.79
Intervallo Annuale
13.31 20.81
- Chiusura Precedente
- 13.68
- Apertura
- 13.69
- Bid
- 13.33
- Ask
- 13.63
- Minimo
- 13.31
- Massimo
- 13.79
- Volume
- 1.840 K
- Variazione giornaliera
- -2.56%
- Variazione Mensile
- -13.89%
- Variazione Semestrale
- -32.74%
- Variazione Annuale
- -30.03%
20 settembre, sabato