Währungen / NOMD
NOMD: Nomad Foods Limited
13.68 USD 0.10 (0.74%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NOMD hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.49 bis zu einem Hoch von 13.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nomad Foods Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NOMD News
Tagesspanne
13.49 13.75
Jahresspanne
13.49 20.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.58
- Eröffnung
- 13.57
- Bid
- 13.68
- Ask
- 13.98
- Tief
- 13.49
- Hoch
- 13.75
- Volumen
- 2.086 K
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- -11.63%
- 6-Monatsänderung
- -30.98%
- Jahresänderung
- -28.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K