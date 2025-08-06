Dövizler / NOMD
NOMD: Nomad Foods Limited
13.33 USD 0.35 (2.56%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NOMD fiyatı bugün -2.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.31 ve Yüksek fiyatı olarak 13.79 aralığında işlem gördü.
Nomad Foods Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
13.31 13.79
Yıllık aralık
13.31 20.81
- Önceki kapanış
- 13.68
- Açılış
- 13.69
- Satış
- 13.33
- Alış
- 13.63
- Düşük
- 13.31
- Yüksek
- 13.79
- Hacim
- 1.840 K
- Günlük değişim
- -2.56%
- Aylık değişim
- -13.89%
- 6 aylık değişim
- -32.74%
- Yıllık değişim
- -30.03%
21 Eylül, Pazar