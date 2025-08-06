통화 / NOMD
NOMD: Nomad Foods Limited
13.33 USD 0.35 (2.56%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NOMD 환율이 오늘 -2.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.31이고 고가는 13.79이었습니다.
Nomad Foods Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
13.31 13.79
년간 변동
13.31 20.81
- 이전 종가
- 13.68
- 시가
- 13.69
- Bid
- 13.33
- Ask
- 13.63
- 저가
- 13.31
- 고가
- 13.79
- 볼륨
- 1.840 K
- 일일 변동
- -2.56%
- 월 변동
- -13.89%
- 6개월 변동
- -32.74%
- 년간 변동율
- -30.03%
