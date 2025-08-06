Divisas / NOMD
NOMD: Nomad Foods Limited
13.58 USD 0.18 (1.31%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NOMD de hoy ha cambiado un -1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.51, mientras que el máximo ha alcanzado 13.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nomad Foods Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NOMD News
- BTIG reduce precio objetivo de Nomad Foods a $18 por desafíos en Europa
- Nomad Foods: High Debt, Declining Profitability, And Recurring Exceptional Items (NOMD)
- Nomad Foods: A Lot Of Work To Be Done Before It’s A Buy (NYSE:NOMD)
- Nomad Foods Limited (NOMD) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Nomad Foods at Barclays Conference: Strategic Adjustments Amid Challenges
- Nomad Foods reiterates 2025 guidance, unveils €200 million efficiency plan
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- Medifast Bolsters Growth Through Health & Wellness Solutions
- Can Kraft Heinz's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- Earnings call transcript: Nomad Foods Q2 2025 beats EPS expectations, stock dips
- Can Lamb Weston's Strategic Moves & Innovations Drive Growth in 2025?
- European Wax Center Q2 Earnings Beat Estimates, Same-Store Sales Rise 0.3%
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- Mizuho lowers Nomad Foods stock price target on weather impact
- Monster Beverage Q2 Earnings Beat, Higher Sales Across Most Segments Aid
- Post Holdings Q3 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 Outlook Raised
- Celsius Q2 Earnings Beat Estimates, Higher Revenues Across Segments Aid
- Down 10.7% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Nomad Foods (NOMD)
- Nomad Foods Limited 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NOMD)
- Nomad Foods Limited (NOMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nomad Foods (NOMD) Q2 Earnings Top Estimates
Rango diario
13.51 13.93
Rango anual
13.51 20.81
- Cierres anteriores
- 13.76
- Open
- 13.76
- Bid
- 13.58
- Ask
- 13.88
- Low
- 13.51
- High
- 13.93
- Volumen
- 3.593 K
- Cambio diario
- -1.31%
- Cambio mensual
- -12.27%
- Cambio a 6 meses
- -31.48%
- Cambio anual
- -28.71%
