NOMD: Nomad Foods Limited

13.58 USD 0.18 (1.31%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NOMD de hoy ha cambiado un -1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.51, mientras que el máximo ha alcanzado 13.93.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Nomad Foods Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
13.51 13.93
Rango anual
13.51 20.81
Cierres anteriores
13.76
Open
13.76
Bid
13.58
Ask
13.88
Low
13.51
High
13.93
Volumen
3.593 K
Cambio diario
-1.31%
Cambio mensual
-12.27%
Cambio a 6 meses
-31.48%
Cambio anual
-28.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B