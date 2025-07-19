Валюты / LTC
LTC: LTC Properties Inc
35.53 USD 0.69 (1.91%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LTC за сегодня изменился на -1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.51, а максимальная — 36.42.
Следите за динамикой LTC Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LTC
- Litecoin Surges As Whales Scoop Up 181,000 LTC
- Litecoin Clings To Ascending Trendline As Bulls Eye $135 Breakout
- Ripple CTO Claps Back At Pundit Over Budding XRP Vs. Litecoin War
- Litecoin Slams XRP As ‘Rotten Egg Token’ In Viral X Post
- Litecoin’s Blockchain Maturity Is On The Rise – What This Means For LTC’s Price
- Medical Properties Trust: Still Wouldn't Touch It With A 10-Foot Pole (NYSE:MPW)
- 2 Magnificent Stocks to Buy That Are Near 52-Week Lows
- LTC Properties stock price target raised to $43 from $40 at JMP
- Why Litecoin (LTC) Could Skyrocket Soon: ETF Momentum and Rising Merchant Adoption
- Earnings call transcript: LTC Properties Q2 2025 sees revenue beat, EPS miss
- LTC Properties Q2 2025 slides: SHOP expansion drives strategic growth, maintains stable metrics
- Litecoin Takes 2nd Spot In Crypto Payments Shake-Up, CoinGate Data Reveals
- LTC Properties (LTC) Q2 FFO Beat Estimates
- Litecoin Drifts Sideways—Intraday Action Tied To BTC Pulse
- Signal That Sparked 100% Litecoin Rally In 2017 Has Been Triggered Again
- 3 Unstoppable Ultra-High-Yield Stocks to Buy Right Now for Less Than $500
- This Litecoin Indicator Just Crossed A Critical Level — Here’s What Happened Last Time
- Litecoin Structural Integrity: Long-Term Trendline Remains Unbroken Since 2020
- Litecoin Is On Fire: $120–$125 Range In Bullish Crosshairs
- Litecoin Enters Wall Street Territory With $100M Pharma Play
- Litecoin Price Crosses $110 Level After 20% Rally — What’s Next For LTC?
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Litecoin Sharp Pullback: Scalping Opportunities Emerge While LTCBTC Seeks Stability
- Why Is MEI Pharma Stock (MEIP) Up 85% Today? - TipRanks.com
Дневной диапазон
35.51 36.42
Годовой диапазон
31.70 39.89
- Предыдущее закрытие
- 36.22
- Open
- 36.42
- Bid
- 35.53
- Ask
- 35.83
- Low
- 35.51
- High
- 36.42
- Объем
- 409
- Дневное изменение
- -1.91%
- Месячное изменение
- -2.58%
- 6-месячное изменение
- -0.08%
- Годовое изменение
- -2.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.