FiyatlarBölümler
Dövizler / LTC
Geri dön - Hisse senetleri

LTC: LTC Properties Inc

35.79 USD 0.07 (0.20%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LTC fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.33 ve Yüksek fiyatı olarak 35.83 aralığında işlem gördü.

LTC Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LTC haberleri

Günlük aralık
35.33 35.83
Yıllık aralık
31.70 39.89
Önceki kapanış
35.86
Açılış
35.41
Satış
35.79
Alış
36.09
Düşük
35.33
Yüksek
35.83
Hacim
464
Günlük değişim
-0.20%
Aylık değişim
-1.86%
6 aylık değişim
0.65%
Yıllık değişim
-2.16%
21 Eylül, Pazar